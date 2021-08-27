С удобными креслами и местами для велосипедов: как выглядит новая электричка "Укрзализныци" внутри (видео)

Электричку сделали более комфортной. Фото: коллаж "Сегодня"
Компания "Укрзализныця" представила обновленный пригородный электропоезд, произведенный Киевским электровагоноремонтным заводом (КЭВРЗ, Украина). Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Презентация обновленного электропоезда состоялась на 1-й платформе Центрального железнодорожного вокзала Киева в пятницу, 27 августа.
Какие обновления произвели
- салоны вагонов теперь оборудованы герметичными оконными блоками с откидной форточкой;
- установлены новые кресла и обустроены места для велосипедов;
- модернизирована система вентиляции и калориферного отопления;
- установлены информационное табло и электронная нумерация вагонов;
- МВПС оборудован системой пожарной сигнализации и пожаротушения:
- установлены пандусы и места для маломобильных людей;
- проведена модернизация системы освещения пассажирских салонов "световая линия" и светосигнальных приборов, в том числе маршрутных указателей на базе светодиодов.
Как отметили в "Укрзализныце", внедрение такого оборудования позволяет ежегодно экономить 10-15% энергоносителей.
В рамках презентации были также представлены и другие модернизации подвижного состава. В частности:
- электропоезд FLIRT Ukraine производства компании Stadler (Швейцария);
- дизельный поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Украина);
- первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от КВСЗ;
- капитально отреставрированные пассажирские вагоны-трансформеры;
- концепт обновленного плацкартного вагона от "Укрзализныци" в сотрудничестве с НПП "Рост".
В компании также добавили, что в данное время закупаются 100 пассажирских вагонов украинского производства, наращиваются темпы капитально-восстановительных ремонтов, проектируются принципиально новые типы плацкартных вагонов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "Укрзализныця" начала тестировать поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички.
Напомним, в рамках президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение, уменьшить эксплуатационные расходы, а также выбросы в окружающую среду.