"Новая почта" угодила в скандал, а биткоин пробил психологический рубеж – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Биткоин вырос в цене, а на "Новую почту" пожаловался клиент. Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 24 августа, курс биткоина на международных биржах превысил 50 тыс. долларов, а Xiaomi решила отказаться от бренда Mi.

Рост цен на товары массового потребления

Даже спустя 18 месяцев, как началась пандемия коронавируса в мире, стоимость доставки товаров растет. Аналитики и крупные торговые компании считают, что это приведет к росту цен на товары массового потребления. В сезон традиционных для многих стран распродаж люди по всему миру ощутят последствия происходящего.

Ситуация на рынке улучшится не ранее, чем в первом квартале 2022 года, считает исполнительный директор Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен.

Минимальная зарплата в Украине

Журналисты "Сегодня" провели эксперимент, можно ли прожить на минимальную зарплату в Украине и выяснили – теоретически это возможно. Вот только придется отказаться практически от всего, а отложить на "черный день" точно не получится.

В первую очередь, нужно учесть, что если работник получает минималку, на руки ему выдают вовсе не 6000 гривен. Из этой суммы нужно вычесть 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора, то есть в целом 19,5%. Остается 4830 гривен

Из суммы пришлось вычесть стоимость коммунальных услуг, оплату интернета, мобильной связи. В итоге остается 3633 гривни. Если разделить эту сумму на четыре недели – будет 908 гривен на каждые семь дней.

Биткоин пробил психологический рубеж

Курс биткоина на международных биржах превысил 50 тыс. долларов. Криптовалюта преодолела эту психологическую отметку впервые с середины мая.

По данным аналитиков CryptoQuant, существует 5 причин, благодаря которым биткоин восстановился после обвала, произошедшего в начале лета: восстановление хешрейта, продажи в убыток, шорт-сквиз, массовые покупки, снижение продаж майнеров.

Эксперты считают: все это приведет к тому, что стоимость биткоина закрепится на отметке в 51 тыс. долларов. А после этого криптовалюта нацелится на уровень в 57 тыс. долларов.

Скандал с "Новой почтой"

Частный почтовый оператор "Новая почта" установила почтомат прямо на пути спуска с пандуса, который, как пожаловался клиент, установлен не по нормам.

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"Почтомат установлен прямо на пути спуска с ненормативного пандуса с ненормативными перилами. Ну то есть "похвастаться" у вас не получилось, больше получилось снова сесть в лужу", - написал возмущенный клиент.

В "Новой почте" ответили, что это фото – обычная иллюстрация почтомата, чтобы клиенты имели в виду, что заказать посылку возможно не только в отделение или адреса.

"Уверяем, что наши почтоматы установлены в соответствии всех норм, чтобы не вызывать дискомфорт", – ответили в "Новой почте".

На что клиент ответил: "Перед тем как что то заявлять, надо хотя бы проверять информацию".

Он показал свежее фото, где видно, что почтомат перекрывает доступ к пандусу. В "Новой почте" пообещали разобраться с ситуацией.

Xiaomi отказывается от бренда Mi

Основанная в 2010 году китайская корпорация Xiaomi, занимавшая третье место в мире и Китае по объему производства смартфонов, решила отказаться от бренда Mi.

"Начиная с третьего квартала 2021 года серия продуктов Xiaomi Mi будет переименована в Xiaomi. Это изменение объединит наше глобальное присутствие бренда и сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов", – заявили в компании.

Совсем недавно Xiaomi выпустила новый флагман Mix 4 и заявила, что в дальнейшем продукты компании будут называться как производитель – Xiaomi.

К слову, во втором квартале 2021 года китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp обогнал Apple Inc и впервые стал вторым в мире производителем смартфонов.