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Xiaomi обогнала Apple и стала вторым в мире производителем смартфонов

16 июля 2021 14:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

Xiaomi производит 17% смартфонов, в то время когда Apple всего лишь 14%

Мировые поставки смартфонов во втором квартале выросли на 12% / Фото: коллаж "Сегодня"

Мировые поставки смартфонов во втором квартале выросли на 12% / Фото: коллаж "Сегодня"

Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp обогнал Apple Inc и впервые стал вторым в мире производителем смартфонов.

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Об этом сообщила исследовательская компания Canalys, передает Reuters.

Мировые поставки смартфонов во втором квартале выросли на 12%. А ТОП-3 лидеров выглядит так:

  • Samsung Electronics – 19%;
  • Xiaomi Corp – 17%;
  • Apple – 14%.

Менеджер Canalys по исследованиям Бен Стэнтон заявил, что средняя отпускная цена телефонов Xiaomi примерно на 40-75% дешевле по сравнению с Samsung и Apple соответственно.

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По словам Стэнтона, основным приоритетом для Xiaomi в этом году является рост продаж своих высокопроизводительных устройств. А поставки компании выросли более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе.

Ранее мы сообщали, что Xiaomi Mi 11 Ultra теперь сможет работать 2 недели без подзарядки. Это стало возможно благодаря недавнему обновлению, которое добавило крайне полезную функцию Super Power Saver Mode. Возможно, эту функцию добавят и в будущий флагман Xiaomi.

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