"Новая почта" превзошла себя". Украинка четвертого раза получила посылку в ужасном состоянии (фото)

"Новая почта" трижды переносила доставку / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на курьерскую доставку, которая привезла ей посылку в довольно "печальном состоянии".

Об этом женщина написала отзыв на своей странице в Facebook.

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По словам украинки, "Новая почта" трижды переносила дату доставки, хотя сначала согласовала дату и время, на которые нужно было привезти груз, поэтому доставить посылку удалось только с 4 попытки.

"Видно сильно по машинам несчастную коробку швыряли, так как выглядит она вся не очень, а с одной из сторон вообще грустно. На фото – нижний угол, вот так она и приехала. Наша подарочная коробка, которая внутри, тоже надорвана, ну и помяты там порядочно все коробки. Сервис – боль", – написала в отзыве девушка и прикрепила фото.

Клиентка также выразила надежду, что такие проблемы с сервисом – это лишь особенности предпраздничного периода.

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Что ответили в Новой почте?

Сотрудник Новой почты попросил у женщины номер накладной и пообещал, что компания разберется в ситуации.

"Мы уже выясняем детали инцидента у коллег из профильного отдела, сориентируйте, пожалуйста, целое ли содержание посылки", – написала служба поддержки.

На это пострадала ответившая, что все на месте, однако помятое, а также сообщила, что в смятых коробках детали для пряничных домиков. Уцелели ли сладости, пока неизвестно.

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Новая услуга "Новой почты"

Ранее мы рассказывали, что "Новая почта" и "Нафтогаз" создали новую общую услугу для украинцев. Теперь прямо в отделении можно заключить договор с газотранспортной компанией.

Для этого нужно собрать определенный пакет документов, прийти в отделение и спросить у сотрудника "Новой почты" про образец заявления.

"Сегодня" также писали, почему на почте вам могут отказать в отправке посылки, и как изменятся цены на доставку в следующем году.