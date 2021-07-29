"Новая почта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции: как это работает

Теперь заказать товары можно напрямую через сайт NP Shopping

Приятный сюрприз: чем больше вес посылки, тем меньше будет стоимость доставки. Коллаж: "Сегодня"

Компания "Новая почта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции – третьего в мире экспортера одежды.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сроки доставки заказов от 8 рабочих дней.

Как заказывать из Турции

Заказать товары можно напрямую через сайт NP Shopping, а на доставку будет постоянно действовать специальный выгодный тариф. Так, чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки.

Рассчитать конечную стоимость доставки можно с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.

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Инструкция:

сначала зарегистрируйтесь на платформе NP Shopping, (в личном кабинете вы увидите свой адрес для шоппинга в Турции и других странах);

выберите интернет-магазин;

закажите товар онлайн и укажите этот адрес в качестве адреса доставки.

в личном кабинете NP Shopping зарегистрируйте трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина

выберите нужное отделение "Новой почты" или почтомат в Украине, или укажите адресную доставку курьером.

Также мы писали о том, что "Новая почта" начала сотрудничество с американской торговой онлайн-платформой Western Bid для легкого выхода на международные платформы украинских предпринимателей.

Напомним, в мае-2021 "Новая почта" упростила отправление международных посылок. Теперь это можно сделать в любом отделении оператора без оформления онлайн-заявки на сайте.