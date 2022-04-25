"Новая почта" меняет условия работы в одном из регионов – чего ждать украинцам

/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Новая почта возобновляет работу всех отделений в Киевской области до 15 мая.

Об этом сообщил сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

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По его словам, части отделений придется переехать на другие локации – многие точки пострадали от действий оккупантов.

Поперешнюк напомнил, что в освобожденных Ирпене и Буче уже открылись некоторые отделения.

"Уже к 1 мая массово откроемся в Киевской области, а с 15 мая здесь будет работать почти вся сеть", – отметил Поперешнюк.

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В пресс-службе компании уточнили, что уже с 25 апреля в Ирпене работают четыре отделения, в Макарове – два и в Буче и Колонщине – по одному.

Работают эти точки без выходных, в будние дни – с 10:00 до 17:00, в выходные – с 9:00 до 18:00.

Курьерская доставка

Ранее "Новая почта" сообщила о возобновлении курьерской доставки по всей территории Киевской области.

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Услугой курьерского забора и доставки посылок могут воспользоваться все жители:

Бучи;

Ирпеня;

Стоянки;

Гостомеля;

Макарова и Макаровского района.

Учтите, что курьеры не работают во время комендантского часа, а также при воздушной тревоге. В связи с этим посылки могут приходить с задержкой в несколько суток.

Время работы курьерской доставки зависит от ситуации в регионе, но всегда на час меньше чем у отделений.

"Сегодня" также писали, как "Новая почта" и "Укрпочта" отдают клиентам посылки во время войны и почему компания изменила логотип.