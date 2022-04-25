"Новая почта" меняет условия работы в одном из регионов – чего ждать украинцам

/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня, Новая Почта
Новая почта возобновляет работу всех отделений в Киевской области до 15 мая.
Об этом сообщил сооснователь компании Владимир Поперешнюк.
По его словам, части отделений придется переехать на другие локации – многие точки пострадали от действий оккупантов.
Поперешнюк напомнил, что в освобожденных Ирпене и Буче уже открылись некоторые отделения.
"Уже к 1 мая массово откроемся в Киевской области, а с 15 мая здесь будет работать почти вся сеть", – отметил Поперешнюк.
В пресс-службе компании уточнили, что уже с 25 апреля в Ирпене работают четыре отделения, в Макарове – два и в Буче и Колонщине – по одному.
Работают эти точки без выходных, в будние дни – с 10:00 до 17:00, в выходные – с 9:00 до 18:00.
Курьерская доставка
Ранее "Новая почта" сообщила о возобновлении курьерской доставки по всей территории Киевской области.
Услугой курьерского забора и доставки посылок могут воспользоваться все жители:
- Бучи;
- Ирпеня;
- Стоянки;
- Гостомеля;
- Макарова и Макаровского района.
Учтите, что курьеры не работают во время комендантского часа, а также при воздушной тревоге. В связи с этим посылки могут приходить с задержкой в несколько суток.
Время работы курьерской доставки зависит от ситуации в регионе, но всегда на час меньше чем у отделений.
"Сегодня" также писали, как "Новая почта" и "Укрпочта" отдают клиентам посылки во время войны и почему компания изменила логотип.