"Новая почта" вернула популярную услугу в одну из областей – кого коснется

Как будет работать курьерская доставка в Киевской области / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня, Новая Почта
"Новая почта" возобновила курьерскую доставку и забор по всей Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Теперь услугой курьерского забора и доставки "Новой почты" могут воспользоваться все жители:
- Бучи;
- Ирпеня;
- Стоянки;
- Гостомель;
- Макарова и Макаровского района.
Отмечается, что курьера можно вызвать в любое удобное место для забора товара, а получатель может забрать посылку там, где захочет: в отделении, почтомате или по адресу.
Услугу вызова курьера можно оформить ежедневно с 10 до 16 часов, а предельное время оформления заявки на вызов курьера индивидуально для каждого населенного пункта.
Будет работать курьерская доставка без выходных, однако будет останавливаться во время комендантского часа и объявления воздушной тревоги.
Обратите внимание, что время доставки может смещаться на несколько суток из-за ситуации с безопасностью в стране и вашем регионе.
Тариф остался на довоенном уровне, сообщили в компании. За вызов курьера придется заплатить дополнительные 30 грн к тарифу доставки в отделение.
"Новая почта" изменит логотип
Компания "Новая почта" присоединилась к общенациональной информационной кампании "Смелость".
В рамках этой инициативы компания сменит название в своем логотипе на "Смелость", а также добавит это слово в свои слоганы.
Также название в логотипе изменится в мобильном приложении и фирменной упаковке. Новый вид лого "Новой почты" смотрите в нашем материале.
"Сегодня" также писали, как "Новая почта" и "Укрпочта" отдают клиентам посылки во время войны.