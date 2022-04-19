"Новая почта" вернула популярную услугу в одну из областей – кого коснется

Как будет работать курьерская доставка в Киевской области / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

"Новая почта" возобновила курьерскую доставку и забор по всей Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Теперь услугой курьерского забора и доставки "Новой почты" могут воспользоваться все жители:

Бучи;

Ирпеня;

Стоянки;

Гостомель;

Макарова и Макаровского района.

Отмечается, что курьера можно вызвать в любое удобное место для забора товара, а получатель может забрать посылку там, где захочет: в отделении, почтомате или по адресу.

Услугу вызова курьера можно оформить ежедневно с 10 до 16 часов, а предельное время оформления заявки на вызов курьера индивидуально для каждого населенного пункта.

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Будет работать курьерская доставка без выходных, однако будет останавливаться во время комендантского часа и объявления воздушной тревоги.

Обратите внимание, что время доставки может смещаться на несколько суток из-за ситуации с безопасностью в стране и вашем регионе.

Тариф остался на довоенном уровне, сообщили в компании. За вызов курьера придется заплатить дополнительные 30 грн к тарифу доставки в отделение.

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"Новая почта" изменит логотип

Компания "Новая почта" присоединилась к общенациональной информационной кампании "Смелость".

В рамках этой инициативы компания сменит название в своем логотипе на "Смелость", а также добавит это слово в свои слоганы.

Также название в логотипе изменится в мобильном приложении и фирменной упаковке. Новый вид лого "Новой почты" смотрите в нашем материале.

"Сегодня" также писали, как "Новая почта" и "Укрпочта" отдают клиентам посылки во время войны.