Нищета, дефицит и катастрофически высокие цены: Зеленский объяснил, что ждет мир в июле

Особенно рост цен касается зерна / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины катастрофически влияет не только на наше государство, но и в целом на мир. Уже в июле все почувствуют большой рост цен на продовольствие, в том числе и на зерно.

Об этом во время выступления перед индонезийскими политиками сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Так, сейчас наибольшее внимание приковано к зерну, ведь, по словам президента, 22 млн тонн находятся в украинских хранилищах – и направить их на мировой рынок, "где они необходимы", пока невозможно.