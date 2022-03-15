Нет денег на аренду? Как украинским беженцам найти бесплатное жилье

Лучшие сервисы для поиска временного жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война против украинского народа заставила многих оставить свои дома и выехать с горячей точки, а некоторые вообще потеряли свое жилье из-за обстрелов.

"Сегодня" рассказывают, где и как можно найти бесплатное жилье, если у вас нет денег на аренду.

Реклама

Жилье в Украине

Если вы переехали из одной области в другую, например, на Западную Украину, куда направилось большое количество переселенцев с Востока, для поиска жилья вы можете обратиться в местные ЦНАПы, которые регистрируют ВПЛ и разбираются с обеспечением их всем необходимым.

Вы можете и самостоятельно найти себе временный дом, воспользовавшись специальным чат-ботом Центра заботы – @turbotnyk_bot.

С помощью этого бота можно найти временное жилье в 14 областях Украины. Для этого выберите подходящую вам область из списка и с вами свяжется консультант для подбора вариантов жилья.

Реклама

Также можно обратиться к инициативе "Допомогай" по номеру 0 (800) 332 238. Там украинцам предлагают бесплатное жилье в безопасных областях страны или за границей.

Жилье за границей

Многие иностранцы готовы приютить украинцев не просто в своей стране, а даже в собственном доме.

Для того чтобы найти этих добровольцев сервисом Shelter for Ukraine, где уже 2200 иностранцев заявили о готовности принять более 4000 украинцев

Реклама

Также можно воспользоваться интересным сайтом United for Ukraine, который предоставляет всю необходимую информацию для беженцев, прибывающих в страны ЕС, поэтому бесплатное жилье можно найти именно здесь.

Еще одним путем соединить беженцев и европейцев, которые готовы приютить их у себя является платформа EU4UA . Для этого нужно будет зарегистрироваться на сайте с помощью электронной почты или аккаунта Google.

Наиболее популярной среди украинцев стала соседняя Польша, так что найти вариант бесплатного жилья можно на сайте Ukraine support.

Украинские волонтеры собрали все контакты для поиска временного жилья на сайте "КоордиНация".

Варианты жилья можно найти и в других странах, например в Австрии, Бельгии, Бразилии, Испании, Германии, Молдове, Румынии, Словакии, Венгрии, Франции, Чехии и Кипре. Для этого поищите среди ресурсов, собранных волонтерами UkrHelp.

Стоимость аренды на Западной Украине

Несмотря на то, что многие украинцы готовы даже бесплатно приютить у себя беженцев, некоторые люди стараются нажиться на чужом горе.

Так, стоимость аренды разных видов жилья в западных областях выросла в несколько раз. Например, за двухкомнатную квартиру в Ивано-Франковске просят свыше 35 тыс. грн. в месяц.

"Сегодня" также писали, как иностранцы помогают украинскому бизнеса и рассказывали, как хранить средства в условиях войны.