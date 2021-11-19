Некоторым женщинам положена прибавка к пенсии: кто может на нее рассчитывать

Некоторые категории женщин имеют дополнительные привилегии от государства / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине отличаются пенсии мужчин и женщин. Одной из причин стало то, что у женщин прерывается трудовой стаж, когда они уходят в декрет по уходу за детьми, а это влияет на размер выплат.

Как рассказали в Пенсионном фонде, при выходе на пенсию засчитывают не только те годы, когда женщина официально работала, а и периоды, когда она занималась воспитанием детей. Однако при условии получения пособия при рождении ребенка.

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Кроме того, в стаж зачислят и время пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами. Некотрые женщины имеют дополнительные льготы от государства. На них могут рассчитывать:

женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста;

матери лиц с инвалидностью с детства.

Они имеют право на пенсию по возрасту после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет с зачислением в стаж времени ухода за детьми. А если женщина воспитывает несовершеннолетних детей, то ей положена надбавка к пенсии в размере 150 грн на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Отметим, что уже в 2022 году власти планируют увеличить пенсии женщинам при наличии 29 лет страхового стажа. Их ежемесячные выплаты возрастут на 9%.

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Кто еще может рассчитывать на надбавку?

Бывшим военным разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262, могут провести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.

А судья, который вышел на заслуженный отдых, может рассчитывать на выплату в размере 91,2 тыс. грн благодаря перерасчету судейских зарплат. Согласно закону, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности. Это происходит при том, что средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн – с 3507 до 3915 грн.

Ранее мы сообщали, что Пенсионный фонд просит правительство увеличить бюджет на 4,34 млрд грн. Деньги нужны для того, чтобы выплатить обещанные повышенные минимальные пенсии гражданам старше 65 лет.