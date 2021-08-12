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Правила изменились. Кто может подтвердить стаж для пенсии без трудовой книжки

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
12 августа, 06:30
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Кабинет министров внес изменения в порядок подтверждения трудового стажа для отдельных категорий пожилых украинцев
Страховой стаж можно подтвердить без трудовой книжки, но не всем
Страховой стаж можно подтвердить без трудовой книжки, но не всем / Фото: УНИАН, Сегодня

В Украине изменился порядок подтверждения трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней. Новшества касаются лиц, которые:

  • содержались под стражей;
  • отбывали наказание в местах лишения свободы;
  • пребывали на принудительном лечении.
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Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Законодательство уже предусматривает, что такие категории украинцев для подтверждения стажа должны предоставлять:

  • справки от правоохранительных органов;
  • документы о реабилитации (справки суда, органов прокуратуры или досудебного расследование о закрытии уголовного производства или справки суда о принятии оправдательного приговора).

Теперь Кабмин уточнил, что делать, если таких справок нет. В случае отсутствия необходимых документов время содержания под стражей, отбывания наказания в местах лишения свободы и пребывания принудительном лечении устанавливается в судебном порядке.

Требования к стажу

С 1 апреля 2021 году в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.

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Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

При этом пенсионный возраст женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пока ниже, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повысился и пенсионный возраст, и требования по стажу:

  • для женщин, которые работали на подземных работах и работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 1, пенсионный возраст в этом году составляет 48 лет, если они родились до 31 марта 1972 года, и 48 лет 6 месяцев – для тех, кто родился в период с 1 апреля по 30 сентября 1973 года;
  • минимальный стаж у таких пенсионерок, которые выйдут на пенсию после 1 апреля 2021 года, должен составлять 18 лет 6 месяцев. Для мужчин, работавших на вредных производствах, минимальный пенсионный возраст должен составлять 50 лет, а минимальный стаж с 1 апреля этого года увеличился до 23 лет 6 месяцев;
  • для женщин, которые работали на вредных работах по Списку №2, пенсионный возраст теперь составляет 53 года, если они родились до 31 марта 1968 года, и 53 года 6 месяцев – если родились с 1 апреля по 30 сентября 1968 года. Минимальный стаж у этих женщин должен теперь составлять не менее 23 лет 6 месяцев (у мужчин – 28 лет 6 месяцев).

Напомним, украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст:

Также сообщалось, что к некоторым пенсиям добавят по 400 гривен.

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А теневая занятость может перестать быть преградой для пенсии.

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