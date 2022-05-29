Некоторым украинским переселенцам отменят соцвыплаты — кто не получит больше ни копейки

Соцвыплаты теперь будут получать не все переселенцы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Начиная с мая денежную помощь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться обратно в свои дома. В связи с этим именно в мае некоторым внутренне перемещенным лицам уже отменили выплаты.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.

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"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, к работе, за что мы их благодарим. Таким людям выплаты будут прекращаться уже с мая", – сообщила Лазебная.

Она отметила, что выплаты продолжат получать те граждане, у которых разрушены или повреждены дома.

800 тыс. грн для украинцев

Некоторым украинцам могут выплатить от 200 до 800 тысяч гривен за то, что они пострадали от военных действий при исполнении своих служебных обязанностей. Согласно законопроекту №7353, на такую поддержку могут рассчитывать служащие, журналисты или работники объектов критической инфраструктуры, получившие инвалидность:

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800 тыс. грн при первой группе инвалидности;

500 тыс. грн при второй группе инвалидности;

200 тыс. грн. в случае третьей группы инвалидности.

В случае гибели работника или работницы сумма выплаты родным, если законопроект поддержат в Верховной Раде, составит 1 миллион гривен. Выплаты будут осуществляться из бюджета и поступлений от правительств иностранных стран, международных организаций, доноров.

Ранее "Сегодня" писали о том, что Болгария запускает новую программу для украинских беженцев. В то же время в ООН пугают нищетой из-за войны в Украине.