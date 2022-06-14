Некоторым украинцам спишут долги по кредитам: в Раде появился новый законопроект

Что будет с долгами за кредиты на уничтоженное имущество / Фото: НБУ, Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается заморозить или списать долги по кредитам на уничтоженное во время войны жилье или автомобиль.

Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Власти хотят поддержать заемщиков, пострадавших от войны

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в сообщении.

Многие еще до начала полномасштабной войны взяли в кредит автомобиль или определенную недвижимость. Но во время боевых действий это имущество было повреждено или полностью разрушено. При этом кредит и долги остались.

Законопроект №7441-1 предлагает механизм, который поможет заемщикам в такой ситуации. В зависимости от того, где находится имущество, и насколько возможно официально зафиксировать повреждения, людям будут предлагать следующее:

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или замораживать долги до получения предусмотренных законодательством компенсаций;

или прощать их, но в том случае, когда разрушенное жилье или автомобиль заемщика было единственным.

Что будет с кредитами в Украине

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Нацбанк принял решение о поднятии учетной ставки до 25%. Были опасения, что стоимость кредитов в Украине после этого увеличится, однако регулятор заверил, что такого не будет.

Одна из причин – стоимость кредитов банки определяют, ориентируясь на фактическую стоимость фондирования, то есть депозитов населения и бизнеса. На размер учетной ставки в таком случае банки не ориентируются. Поэтому в НБУ отмечают, что кредитные ставки будут расти постепенно и соразмерно росту стоимости депозитов, и преимущественно с сохранением текущего спреда между ними.

Читайте в нашем материале, какие еще факторы, которые не позволят повышенной учетной ставке отрицательно повлиять на кредитование.

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Мы также объясняли, что происходит с депозитами в банках, и как правильно сделать вклад. А также, когда НБУ отпустит официальный курс доллара.