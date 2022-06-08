Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины ⚽ Ирландия-Украина: онлайн 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Некоторым украинцам могут списать долги по кредитам – кого касаются изменения

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 18:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Проценты не будут начисляться во время военного положения и в течение 30 дней после его завершения
В Верховной Раде подготовили изменения в законы для поддержки заемщиков
В Верховной Раде подготовили изменения в законы для поддержки заемщиков / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Начисление процентов украинцам по договорам о потребительском кредите могут быть прекращены или отменены. Соответствующий законопроект №7437 уже зарегистрировали в парламенте.

Как сообщили на сайте Верховной Рады, проценты не будут начисляться во время военного и чрезвычайного положения и в течение 30 дней после его завершения.

Реклама

Речь идет о кредитных средствах, которые клиенты банков получили в Украине, чтобы купить недвижимость или транспортные средства, а это имущество было уничтожено в результате военной агрессии РФ или расположено на временно оккупированной территории.

Изменения в закон об ипотеке

Нововведения предполагают, что за уничтоженное имущество до завершения войны не будут начисляться проценты по основному кредитному договору. Под уничтоженным имуществом подразумевают объекты, которые невозможно восстановить или восстановление требует капремонта или реконструкции.

В то же время банкам и другим финансовым учреждениям будут рекомендовать отнести к телу кредита проценты, уплаченные до вступления в силу изменений законопроекта №7437. Таким образом намерены поддержать украинцев и бизнес, которые купили авто или жилье в кредит и потеряли его во время войны, а кредит обязаны платить и дальше.

Реклама

В марте нардепы поддержали изменения в Налоговый кодекс, которыми освободили граждан от юридической ответственности за просрочку займа. Сейчас пытаются не допустить привлечения к ответственности людей, которые не могут выплатить проценты.

Судебные иски

По словам экспертов, ипотека прекращается, если здание разрушено, а ипотекодатель не восстановил его. Но долговые обязательства не исчезают, так что банки часто требуют от людей выполнения условий договора.

Юристка Виктория Лисова подчеркнула, что в начале апреля продолжались судебные иски по поводу уничтоженного во время войны жилья. Некоторые дела дошли до апелляционных инстанций или Верховного Суда.

Реклама

Она добавила, что суды часто пытаются разделить выплату кредита и получение компенсации за разрушенное имущество на два отдельных процесса. Таким образом, судебная власть признает, что за уничтоженное имущество нужно выплатить кредит и параллельно решать вопрос получения компенсаций за потерянное.

Ранее "Сегодня" подробно объясняли, как оформить компенсацию за разрушенное жилье, кто ее может получить, а кому могут отказать В то же время в Буче показали контейнеры для переселенцев, потерявших недвижимость во время войны, – их изготавливают из вторсырья.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,19 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит готовый бизнес?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30492.43

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1814.87

Litecoin (LTC)

62.51

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять