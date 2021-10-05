Некоторым украинцам откажут в субсидиях, а цена газа в Европе обновила исторический максимум – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Украинцам напомнили, кто может не расчитывать на субсидии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе стоимость газа обновила исторический максимум, российский газопровод "Северный поток – 2" одобрило ввести в эксплуатацию датское энергетическое агентство.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости вторника, 5 октября.

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Одобрение Дании запустить "Северный поток – 2"

Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2". К слову, датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство "Северного потока – 2" 30 октября 2019 года, а разрешение на эксплуатацию – 1 октября 2020 года.

Рекордные цены на газ в Европе

В Европе цена газа обновила исторический максимум и превысила 1300 долларов за тысячу кубометров. Ноябрьские фьючерсы на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах достигли 108,3 евро за МВт-час. Это более 1300 долларов за тысячу кубометров.

Повышение цен на мясо

В Украине может стремительно подорожать курятина, которая сейчас является самым дешевым в стране мясом. Сейчас средняя цена за килограмм курятины составляет 58,8 грн, дороже всего это мясо стоит в Киевской области – 68 грн/кг, а дешевле в Хмельницкой – 48 грн/кг.

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За последний месяц курятина подорожала на 3%, а в течение года уже на 29%.

Новый взлет цен ожидается из-за того, что власти значительно подняли налоги для производителей.

Субсидии на коммуналку

В Минсоцполитики напомнили украинцам, кто в этом году может не получить субсидии на коммуналку.

Так, если среди членов семьи есть лицо, имеющее задолженность по уплате алиментов – помощи от государства не будет. Также это касается и тех украинцев, у которых задолженность есть более трех месяцев.

В то же время есть исключения. Ими являются должники, имеющие справку от врача об алкогольной или наркотической зависимости.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.