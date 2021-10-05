Самый доступный вид мяса в Украине подорожает

Для производителей подняли налоги: в Украине ожидается подорожание еще одного вида мяса

В Украине поднимут цены на курятину - причина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине может стремительно подорожать курятина, которая сейчас является самым дешевым в стране мясом.

Об этом пишет Today.ua, ссылаясь на изменения в налоговом кодексе и Минагрополитики.

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Сейчас средняя цена за килограмм курятины составляет 58,8 грн, дороже всего это мясо стоит в Киевской области – 68 грн/кг, а дешевле в Хмельницкой – 48 грн/кг.

За последний месяц курятина подорожала на 3%, а в течение года уже на 29%.

Новый взлет цен ожидается из-за того, что власти значительно подняли налоги для производителей.

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До сих пор производители курятины работали по упрощенной схеме налогообложения, а после принятия законопроекта №5600 украинским птицеводам придется платить в полном объеме.

Также ожидается, что это может привести к закрытию некоторых предприятий, а часть из них пойдет "в тень".

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Что еще может подорожать?

В Украине ожидается повышение цен на алкогольную продукцию , так как Министерство экономики собирается утвердить новые минимальные розничные цены.

Из-за инфляции и сезонного фактора могут подорожать некоторые овощи и фрукты , А также крупы, хлеб и некоторые виды мяса.