Самый доступный вид мяса в Украине подорожает

В Украине может стремительно подорожать курятина, которая сейчас является самым дешевым в стране мясом.
Об этом пишет Today.ua, ссылаясь на изменения в налоговом кодексе и Минагрополитики.
Сейчас средняя цена за килограмм курятины составляет 58,8 грн, дороже всего это мясо стоит в Киевской области – 68 грн/кг, а дешевле в Хмельницкой – 48 грн/кг.
За последний месяц курятина подорожала на 3%, а в течение года уже на 29%.
Новый взлет цен ожидается из-за того, что власти значительно подняли налоги для производителей.
До сих пор производители курятины работали по упрощенной схеме налогообложения, а после принятия законопроекта №5600 украинским птицеводам придется платить в полном объеме.
Также ожидается, что это может привести к закрытию некоторых предприятий, а часть из них пойдет "в тень".
Что еще может подорожать?
В Украине ожидается повышение цен на алкогольную продукцию , так как Министерство экономики собирается утвердить новые минимальные розничные цены.
Из-за инфляции и сезонного фактора могут подорожать некоторые овощи и фрукты , А также крупы, хлеб и некоторые виды мяса.