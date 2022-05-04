Некоторые украинцы могут получить еще 2200 грн – как выплачивают помощь

Украинцы будут получать помощь три месяца / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в размере 2200 грн.
Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации.
Получить деньги можно через мессенджер WhatsApp и никуда дополнительно обращаться не нужно.
На помощь могут претендовать:
- внутренне перемещенные лица независимо от текущего местоположения;
- граждане Украины, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.
Однако учтите, что в NRC отдают предпочтение самым уязвимым категориям граждан и каждая заявка рассматривается индивидуально.
Сколько можно получить?
Участники программы будут получать по 2200 грн на каждого члена семьи в течении трех месяцев.
Для регистрации нужно иметь на смартфоне мессенджер WhatsApp и добавить в контакты номер 0 800 609 844.
На него нужно отправить смс с текстом "NRC" и ждать дальнейших инструкций для регистрации.
Заявку рассмотрят в течении 10 дней и в тот же мессенджер поступит уведомление о начислении или не начислении средств. Учтите, что деньги придут только через месяц после регистрации.
Помощь во время войны
Переселенцы, которые зарегистрировались в Киеве, смогут получить от Красного Креста сертификаты на покупки в сети "Сильпо".
Ваучеры предназначаются для самых уязвимых категорий переселенцев, и их общая сумма колеблется от 1,5 тыс. грн до 4,5 тыс. грн.
Сертификаты могут получить:
- люди с инвалидностью I группы;
- семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);
- семьи, имеющие троих и более детей (до 16 лет);
- семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка-сироту (до 16 лет).
О том, куда нужно обращаться за ваучерами, читайте в нашем материале.
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