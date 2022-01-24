Некоторые украинцы могут остаться без газа: что будет с ГТС в случае вторжения РФ

Что будет с украинской ГТС в случае вторжения РФ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Ситуация в энергетике будет становиться все более критической в случае широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил бывший министр энергетики Алексей Оржель.
Так Оржель прокомментировал данные британского информационного агентства Reuters о том, что Украине запасов газа хватит максимум на неделю, если Россия открыто нападет.
Он не дал исчерпывающего прогноза, однако подчеркнул, что проблема есть, и она комплексная.
"По определенным точкам сети у нас будет большая проблема, поскольку мы не сможем обеспечить прокачку нашим потребителям и обеспечить их газо- и теплоснабжением".
По словам Оржеля, эта проблема известна еще с 2019 года, когда выяснилось, что после остановки транзита некоторые города сразу остаются без газоснабжения.
"Второй момент – это наше состояние газохранилищ и тот уровень давления, который мы можем обеспечить. На сегодняшний день у нас уже довольно низкие показатели наличия природного газа в газохранилищах", – сказал экс-министр.
Худшим для системы является то, что россияне могут отключить транзит и Украина не сможет обеспечить газом юг и восток.
Для того чтобы не допустить такой сценарий, правительству, нужно уделить внимание режимам работы газотранспортной системы и присмотреться к замещению газа электрической энергией.
Объемы газа в украинских ПХГ
По состоянию на 22 января украинские ПХГ заполнены на 38,8%. Запасы газа составляют 12,04 млрд кубометров, а общая емкость хранилищ – 31 млрд куб. м.
Заполнение хранилищ не производится с 4 октября, с того момента идет только отбор. Однако в "Нафтогазе" уверяют, что Украине хватит собственных запасов для комфортного прохождения отопительного сезона.
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