Нефть подорожала до максимума за последние три года

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent выросла / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник, 11 октября, достигла максимальных значений за три года.

Стоимость эталонной марки нефти Brent составила 83,99 долл. за баррель.

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Как объясняют эксперты, главная причина подорожания – отказ США использовать нефтяные резервы. Росту цен на рынке нефти способствует также и высокий спрос на это сырье в качестве альтернативы природному газу, который сильно подорожал в Европе. Так, еще 5 октября в Европе цена газа обновила исторический максимум и превысила 1300 долларов за тысячу кубометров.

Уже на следующий день, 6 октября, цена на природный газ достигла 1900 долларов за тысячу кубометров. Такая стоимость стала новым рекордом. В связи с таким резким ростом цен группа стран Европейского Союза предложила провести собственное расследование.

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Почему цены на газ в Европе резко обвалились

7 октября на бирже ICE цены к закрытию торгов составили ниже 1250 долл. за тысячу кубометров. Они с треском упали на 36%, буквально за несколько часов.

Некоторые британские издания, в том числе Financial Times и The Telegraph, обратили внимание, что резкий обвал цен произошел после заявлений Путина, которые он сделал накануне. Однако другие аналитики считают, что причиной такого стремительного пике цен стало закрытие трейдерами коротких позиций и РФ здесь ни при чем, так как на фоне этой ситуации обвалились и акции "Газпрома".

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что стало причиной такого резкого скачка цен на газ.

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А также писали о том, как газовый кризис в Европе повлияет на украинский рынок товаров.