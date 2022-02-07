Не выполнил – не получил: что такое завещание с условием и как оно может лишить наследства

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Может ли такое быть, что лицо, указанное в завещании, не смогло получить наследственное имущество, даже если с документом все хорошо? Ответ юридического эксперта – да, это возможно, если завещание составлено с условием, которое наследник не выполнил.

"Сегодня" поговорили с юридическим советником – адвокатом Адвокатского объединения "Лекс плюс" Константином Баландиным и готовы рассказать, что такое завещание с условием.

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Что такое завещание с условием?

Следовательно, в части 1 статьи 1242 Гражданского кодекса Украины установлено, что завещатель может обусловить возникновение права на наследование у лица, назначенного в завещании, наличием определенного условия, как связанного, так и не связанного с ее поведением.

Например, наличие других наследников, проживание в определенном месте, рождение ребенка, образование и т.д.

Выдающийся немецкий поэт Генрих Гейне передал по завещанию все свое наследие своей жене Евгении, которая, между прочим, была грубой невежественной женщиной.

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Но завещание Гейне содержало одно условие – наследие Евгения получит только в том случае, если выйдет замуж после его смерти.

"Тогда в мире будет хоть один человек, который будет искренне сокрушаться по поводу моей смерти", – объяснил он свои странности.

Следовательно, завещание с условием означает, что лицо, указанное в завещании как наследник приобретает право на наследство в случае достижения определенного результата (условия), предусмотренного завещанием.

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"В отличие от истории с Гейне, украинское законодательство предусматривает, что условие завещания должно быть выполнено на момент открытия наследства (смерти наследодателя), а не после этого события. Если в момент смерти условие завещания не выполнено, право на наследство не возникает", – говорит адвокат.

Каким может быть условие?

Положение Гражданского кодекса Украины не устанавливает четких требований по условию завещания, которая может быть как связанной, так и не связанной с поведением потенциального наследника.

В законе указано только примерные примеры того, каким может быть условие:

наличие других наследников;

проживание в определенном месте;

рождение ребенка;

получение образования и т. д.

Законом предусмотрено, что условие, противоречащее закону или моральным устоям общества, является ничтожным.

Если с несоответствием закону все более или менее понятно, то моральные устои общества являются оценочной категорией. Каждый человек имеет свои критерии оценки нравственности, которые могут не совпадать с вашими.

"Во избежание проблем у наследников в будущем советуем быть сдержанными в фантазиях и избегать установления завещательного условия, которое потребует оценки на ее соответствие моральным устоям общества", – советует Константин Баландин.

Учитывая судебную практику можно сказать, что при рассмотрении судами споров относительно наследования по завещанию с условием суд оценивает наследственное условие, кроме законности и соответствия моральным устоям общества, также по критериям четкости и осуществимости.

Критерии четкости

Критерии четкого определения условия завещания предполагают, что условие должно быть четко определено.

То есть, из текста условия завещания должно быть понятно с каким-то событием, состоянием, явлением, поведением связано возникновение у наследника права на наследство.

Если условие завещания описано в тесте расплывчато не конкретно, после открытия наследства (смерти завещателя) между наследниками могут возникнуть споры относительно наследственного имущества.

"Впрочем, если условие завещания является формой вашего сарказма и направлено на то, чтобы ваши наследники унаследовали не имущество, а склоки и судебные споры, будьте уверены, юристы оценят ваш юмор и хорошо на нем заработают", – говорит эксперт.

Вместе с тем, формой решения проблемы нечеткого условия завещания может быть толкование текста завещания судом.

Условие завещания оценивается судом относительно его осуществимости, то есть реальной возможности его выполнения, достижения, наступления. Условие завещания, которое не может быть исполнено считается таким, что не установлено в завещании.

Однако реальность достижения условия завещания, равно как и соответствие моральным устоям общества, является оценочной категорией. На определение степени осуществимости условия завещания влияют многие как объективные, так и субъективные факторы, часть из которых даже нельзя предусмотреть. Такого рода условий завещания следует избегать.

Лицо, назначенное в завещании, не имеет права требовать признания условия недействительным, если оно не знало о нем, или если наступление условия от него не зависело.

Гражданский кодекс запрещает нотариусу, другому должностному или должностному лицу, удостоверяющему завещание, свидетелям, а также физическому лицу, подписывающему завещание вместо завещателя, до открытия наследства разглашать сведения по факту составления завещания, его содержания, отмены или изменения.

Таким образом, об условии завещания к моменту смерти завещателя потенциальный наследник может узнать только от самого наследодателя.

Поэтому выполнение условия завещания в значительной степени зависит от того, сообщит ли наследодатель об этом условии лицу, назначенному в завещании как наследник под условием.

Законодательство не ограничивает завещателя в определении условия завещания, она может быть действием, событием, явлением, состоянием, которое может быть связано с наследником или его поведением, так и не связанным с ним.

"Если такие условия, как получение образования, рождения ребенка, женитьбу можно подтвердить дипломом, свидетельством о рождении и свидетельством о браке соответственно, то с подтверждением, к примеру, избавление от алко- или наркозависимости могут быть сложности", – приводит примеры эксперт.

Подобные условия, как правило, подтверждаются решением суда об установлении юридического факта. Обращаясь в суд о таком решении, будьте внимательны, суд должен установить наличие юридического факта именно на момент открытия наследства и ни в коем случае не позднее.

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