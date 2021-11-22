Не всем по карману? Какие налоги платят состоятельные украинцы

Сколько налогов в бюджет платят самые богатые украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня
Самые богатые граждане Украины платят налоги по ставке, не превышающей 21,5%.
Об этом сообщила налоговая консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская в разговоре "НВ".
"Правда взяли для расчета большие суммы. Фактически же, налог с перечисленных нами видов доходов будет на уровне 10,5—19,5%", — отмечает эксперт.
Томашевская также отметила, что в расчетах не рассматривалась упрощенная система налогообложения из-за того, что доходы этих украинцев значительно превышают все предельные объемы выручки для плательщиков единого налога.
Таким образом, зажиточные граждане платят следующие налоги:
- Налог на доходы от бизнеса – зарплата и дивиденды;
- роялти и проценты по банковским вкладам;
- налог на операции с ценными бумагами и ОВГЗ;
- транспортный налог на дорогие автомобили;
- налог на землю и налог на недвижимость.
В случае с налогом на доходы от бизнеса руководителю может быть выгодно платить своим подчиненным высокую зарплату, так как с ее ростом падает налоговая нагрузка.
Налоговая нагрузка уменьшается, так как для единого социального взноса (22%) есть максимальным предел.
Что касается дивидендов, то для компаний, уплачивающих налог на прибыль на общих основаниях, они будут облагаться по совокупной ставке 6,5%.
Для иностранных компаний и инвестфондов ставка составляет 10,5%.
Налог на авто
В Украине хотят изменить правила налогообложения автомобильного транспорта.
В настоящее время ежегодный налог в размере 25 тысяч гривен платят владельцы новых авто, стоимость которых составляет более 375 минималок.
Если Верховная Рада примет законопроект №5600 во втором чтении, 25 тысяч за свой автомобиль будут отдавать владельцы машин стоимостью от 250 минималок.
"Сегодня" ранее писали, что в Украине увеличили налог на недвижимость.
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