Не выплатили "тысячу Зеленского": украинец пожаловался на сотрудников Monobank

Monobank обвинили во лжи / Фото: Коллаж: Сегодня

Monobank обвинили, что тот ложно указывает сроки выплат "тысячи Зеленского", а на заявки по проблеме не реагирует.

Об этом клиент Monobank написал на сайте Минфина.

Реклама

Он отметил, что банк заявляет о выплатах "тысячи Зеленского" за 5 секунд, однако свои деньги клиент не получил совсем. Он позвонил в службу поддержки, где создали заявку по этой проблеме и пообещали, что передадут специалисту (тот должен был позвонить в течение суток).

"Но на следующий день так никто и не связался со мной. Снова позвонил в поддержку, оказалось что в моей заявке почему-то не проблема с получением 1000 грн "єПідримка", а указана "проблема с получением пуш-уведомлений о коммуналних платежах", — пишет клиент Monobank.

В результате была создана новая заявка. В течение суток в Вайбер написал специалист, который сообщил, что для решения проблемы нужно пару дней.

Клиент банка утверждает, что в тот день его знакомые тоже подавали заявку на получение 1000 грн., но деньги так и не получили.

Реклама

"Банк завлекает своей оперативностью в выплате, но на самом деле полное вранье, о 5 секунд на получение выплаты можно и не мечтать, реально на это сейчас у них уходит несколько дней!!! И впервые сталкиваюсь с такими неадекватными операторами поддержки, заявку создают на абсолютно другую тему", — пожаловался клиент банка.

Что говорят в Monobank

Monobank извинился перед своим клиентом и пообещал поскорее уладить вышеописанную ситуацию.

"Обязательно проведем работу с сотрудником, который допустил ошибку. Вопрос о выплате средств на карту "єПідримка" находится в работе у коллег. Постараемся как можно скорее решить его", — написал Monobank.

Как оформить выплаты "тысячи Зеленского" в Monobank и "Дії"

Обновите приложение Monobank и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите "Відкрити карту", далее нужно выбрать карту "єПідтримка".

После оформления карты необходимо произвести пару несложных манипуляций на портале "Дія", а именно:

Реклама

Авторизироваться в программе "Дія" и убедиться, что у программы "зеленый" COVID-сертификат.

Зайти в раздел "Послуги".

Выбрать в списке услугу "єПідтримка".

Выбрать для выплаты карту "єПідтримка".

Нажать кнопку "Отримати допомогу".

Далее заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно потратить только на некоторые услуги и нельзя монетизировать и потратить на свои нужды.

Ранее мы описывали одну из причин, почему задерживают выплату "тысячи Зеленского".

А также рассказывали, как клиентка Monobank случайно потратила собственные средства, когда на карте "єПідтримка" не хватало нужной суммы.