Не выплатили "тысячу Зеленского": украинец пожаловался на сотрудников Monobank

Monobank обвинили во лжи / Фото: Коллаж: Сегодня
Monobank обвинили, что тот ложно указывает сроки выплат "тысячи Зеленского", а на заявки по проблеме не реагирует.
Об этом клиент Monobank написал на сайте Минфина.
Он отметил, что банк заявляет о выплатах "тысячи Зеленского" за 5 секунд, однако свои деньги клиент не получил совсем. Он позвонил в службу поддержки, где создали заявку по этой проблеме и пообещали, что передадут специалисту (тот должен был позвонить в течение суток).
"Но на следующий день так никто и не связался со мной. Снова позвонил в поддержку, оказалось что в моей заявке почему-то не проблема с получением 1000 грн "єПідримка", а указана "проблема с получением пуш-уведомлений о коммуналних платежах", — пишет клиент Monobank.
В результате была создана новая заявка. В течение суток в Вайбер написал специалист, который сообщил, что для решения проблемы нужно пару дней.
Клиент банка утверждает, что в тот день его знакомые тоже подавали заявку на получение 1000 грн., но деньги так и не получили.
"Банк завлекает своей оперативностью в выплате, но на самом деле полное вранье, о 5 секунд на получение выплаты можно и не мечтать, реально на это сейчас у них уходит несколько дней!!! И впервые сталкиваюсь с такими неадекватными операторами поддержки, заявку создают на абсолютно другую тему", — пожаловался клиент банка.
Что говорят в Monobank
Monobank извинился перед своим клиентом и пообещал поскорее уладить вышеописанную ситуацию.
"Обязательно проведем работу с сотрудником, который допустил ошибку. Вопрос о выплате средств на карту "єПідримка" находится в работе у коллег. Постараемся как можно скорее решить его", — написал Monobank.
Как оформить выплаты "тысячи Зеленского" в Monobank и "Дії"
Обновите приложение Monobank и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите "Відкрити карту", далее нужно выбрать карту "єПідтримка".
После оформления карты необходимо произвести пару несложных манипуляций на портале "Дія", а именно:
- Авторизироваться в программе "Дія" и убедиться, что у программы "зеленый" COVID-сертификат.
- Зайти в раздел "Послуги".
- Выбрать в списке услугу "єПідтримка".
- Выбрать для выплаты карту "єПідтримка".
- Нажать кнопку "Отримати допомогу".
Далее заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно потратить только на некоторые услуги и нельзя монетизировать и потратить на свои нужды.
Ранее мы описывали одну из причин, почему задерживают выплату "тысячи Зеленского".
А также рассказывали, как клиентка Monobank случайно потратила собственные средства, когда на карте "єПідтримка" не хватало нужной суммы.