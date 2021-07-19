Не угадали с размером? "Новую почту" упрекнули в выманивании денег на упаковке посылок

Клиенты "Новой почты" начали жаловаться на слишком большие коробки. Коллаж: "Сегодня"

Частный почтовый оператор "Новая почта" попал в очередной скандал – клиенты жалуются на то, что их посылки упаковывают в слишком большие коробки, а иногда даже и в несколько, чтобы увеличить стоимость доставок.

Как написала одна из клиенток в Facebook, в отделении ей выдали "огромную" коробку, в которой была еще одна запакованная посылка.

"Когда я получила плотную коробку, то услышала, что в ней – барахтается поменьше. Когда открыла – это вообще был сюрприз! Оказывается, моя посылка должна стоить дешевле. И когда вы придумали для ее "защиты" большую – то даже не додумались обезопасить меньше посылку или добавить наклейку хрупкое!", – написала клиентка.

В свою очередь в "Новой почте" пообещали разобраться в ситуации.

"Вот так... Мы сожалеем, что произошло такое недоразумение, мы хотим детально разобраться в этой ситуации и изменить ваше мнение к лучшему", – ответили под постом.

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Также с другой клиенткой произошла ситуация, что ее посылку небольшого размера запаковали в большую коробку.

"Для подарка другу это было бы уместно, когда для розыгрыша пакуем коробку в коробку, потом снова коробку в коробку, и наконец именинник после распаковки такой "матрешки" получает долгожданный сюрприз. А вот в данном случае вопрос к сотрудникам, которые выбрали такую упаковку", – ответили в "Новой почте".

Напомним, что в марте "Новая почта" повысила тарифы на доставку и упаковку отправлений – стоимость всех мелких посылок выросла до 40-50 гривен, а после скандала с повреждением посылки за полтысячи гривен на "Новой почте" буквально уничтожили посылку, стоимость которой превышает эту на несколько порядков.