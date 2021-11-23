Не только коммуналка: что подорожает в Украине с 1 декабря

До конца 2021 года для украинцев подорожают популярные продукты питания / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 декабря украинцев ждут новые тарифы на коммуналку, изменение стоимости проезжа в общественном транспорте, а также подорожание популярных продуктов и товаров.

"Сегодня" разбирались, что вскоре подорожает.

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Подорожание продуктов

До конца 2021 года для украинцев подорожают популярные продукты питания. На это повлияет не только инфляция, а и праздники.

По прогнозу директора аудиторской компании Михаила Крапивко до конца года продукты подорожают на 5-15%. На их стоимость повлияет ажиотаж из-за праздников – украинцы массово начнут скупать товары, а это создаст искусственный дефицит. Но, эксперт считает, что после праздников цены снизятся.

Перед праздниками подорожают не все продукты, а те, которые популярны для праздничного стола. Среди них мясо, майонез, яйца, овощи, фрукты. Такие товары зачастую украинцы используют в повседневной жизни. В то же время, эксперт обращает внимание на ежемесячное подорожание – оно составляет примерно 5%, но для украинцев это уже привычно.

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Коммунальные тарифы

"Нафтогаз" уже предупредил о возможном изменении тарифа на газ для бытовых потребителей поставщика "последней надежды", которые не успеют до 1 декабря заключить договор с поставщиком газа.

"Отмечаем, что ГК "Нафтогаз Украины" не устанавливает цену для клиентов ППН ( поставщик последней надежды- ред.), она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды", - говорится в сообщении.

Кроме того, 30 ноября 2021 года истекает льготный период для бюджетных учреждений, учреждений здравоохранения государственной собственности и учреждений здравоохранения коммунальной собственности, получающих газ по цене 16,8 грн/куб. м по НДС от поставщика "последней надежды". Им предлагают заключить новые договора на весь 2022 год по цене 13 659,63 грн. за 1 000 куб. м (без НДС и без учета тарифа на услуги по транспортировке природного газа).

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А если говорить о ценах на газ для населения, то несмотря на подписанный меморандум о неповышении цен на коммунальные услуги поставщики устанавливают собственные тарифы на газ. Хотя "Нафтогаз" установил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб и повышать его не планирует.

Поставщики могут менять тарифы. У них появилась такая возможносит благодаря тому, что Кабмин с 19 мая не регулирует цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Теперь они вынуждены покупать газ, как и все, по рыночной цене. Местные предприятия устанавливают и тарифы на горячую воду.

Касательно цен на электроэнергию, то она останется фиксированной:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (сейчас 1,68 грн);

для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, тарифы остаются без изменений – 1,68 грн за кВт*ч.

Проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте дорожает еще с лета. Например, в столичных маршрутках он вырос с 8 до 10 гривен. А 1 января 2022 года разовая поездка в коммунальном автобусе, метро, трамвае и троллейбусе должна обойтись в 20 гривен. Для владельцев карты киевлянина после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 гривен. Но, мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что тарифы не повысят до конца отопительного сезона.

В Одессе уже платят больше за проезд. А во Львове только обсуждают подобный вариант – цена может вырасти как раз в декабре. В городе предлагают введение единого электронного билета стоимостью 10 грн с возможностью пересадки в течение 40 минут.

Налоги для ФЛП

С 1 декабря для украинцев повышают минимальную зарплату, а это повлияет на увеличение минимальных пенсий и ставки единого социального взноса.

Таким образом, минимальный размер налога составит 1430 гривен — 22 процента от минимальной зарплаты. Его должны уплатить ФЛП, которые избрали упрощенную систему налогообложения.

А те, кто выбрал общую систему налогообложения должны будут до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, уплатить минимум 4070 грн.

Ранее мы сообщали, что украинцев с 1 декабря ожидают несколько этапов повышения пенсий. Перерасчет произойдет из-за повышения прожиточного минимума, к которому привязаны максимальная и минимальная пенсии. "Сегодня" рассказывали, кому и на сколько повысят выплаты.