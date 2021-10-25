Не от "хорошей жизни": могут ли разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Снимут ли запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Месяц назад Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Запрет будет действовать до 1 ноября и уже вскоре должен решиться вопрос о его продлении или приостановлении.

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Несмотря на предыдущие заявления об угрозе энергетической безопасности Украины, в Минэнерго начали говорить об отмене этого моратория и уже 22 октября начались аукционы на распределение межгосударственных связей с РФ и Белорусью на ноябрь.

25 октября все аукционы на ноябрь были остановлены по решению суда, которое остановило действие Порядка распределения пропускной способности межгосударственных связей.

Что же будет с импортом электроэнергии из РФ и Беларуси и что для Украины важнее – имиджевый удар или дешевые энергоносители.

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Имиджевый удар или экономическая необходимость

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов рассказывает, что импорт важных ресурсов из враждующих стран осуществлялся даже во времена Второй мировой войны и осуществляются в данный момент через других посредников.

"Если мы говорим про выгоду и предпринимательскую способность, то рано или поздно это все равно произошло бы, но через третьи, четвертые или пятые страны. На сегодняшний день импорт энергоресурсов из России идет полным ходом."

По словам эксперта, корабли с российскими энергоресурсами прибывают в Украину под флагами других государств, однако происхождение самих ресурсов – все равно российское.

"Это происходит открыто, об этом все знают и секрета из этого не делают. На сегодняшний день, военные действия между Украиной и Российской Федерацией, которые де-юре не обозначены, как война – приводят к таким ситуациям", – сказал аналитик.

По мнению Лупоносова, отмена запрета на импорт электроэнергии возможна, так как решения принимаются на фоне тотального подорожания энергоносителей.

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"В условиях тотального подорожания энергоносителей, которые на этот раз совпали с биржевыми спекуляциями и тем, что должен начинаться отопительный сезон, это решение может снизить цены, как на топливо, так и на мазут и газ", – говорит эксперт.

Финансовый аналитик отмечает, что отмена запрета на импорт безусловно сильно ударит по имиджу и патриотизму, однако в условиях капиталистического общества большую роль играет выгода.

"Если Украина хочет играть в большой политике, нужно понимать, что иногда ради экономической целесообразности необходимо отступить от определенной идеологии, таких примеров множество в истории. Я не думаю, что кто-то осудит страну, которая в состоянии войны и под давлением внешних факторов это сделает."

Действительно выгодно?

Для обычных потребителей отмена запрета на импорт могла бы быть событием со знаком плюс, говорит Алексей Лупоносов.

"Но учитывая то, что мы живем не в идеальной среде, а в открытой, мне кажется, что в наших условиях цены на электроэнергию для конечного потребителя все равно вырастут, несмотря на отмену или продление запрета."

Именно поэтому, в данных условиях, тарифы для украинцев вырастут независимо от этого вопроса.

"В данном случае экономическая целесообразность действительно существуют, однако если мы хотим вступления в НАТО и должны быть независимыми, есть только один альтернативный выход – получение субвенции", – отметил Лупоносов.

Другие пути

Получение субвенции, то есть денежной помощи для определенных целей, не требующей возврата, могло бы помочь Украине на пути к энергетической независимости.

"Единственный выход – это предоставление западными странами определенных субвенций, так как мы отказались от многих факторов в экономическом плане, но компенсации за это мы не получаем."

Эксперт привел пример с Великобританией, которая во время вступления в ЕС требовала огромные компенсации на внедрение в стране европейских стандартов.

"И она получила их, несколько сотен миллиардов, а в данный момент снова получает их при выходе из ЕС. Чем Украина хуже? Мы же не папуасы, а страна с огромным прошлым и историей. Если нас заставляют от чего отказываться – значит в экономическом плане должны быть субвенции. Если их нет – что нам остается делать?"

Таким образом, с экономической точки зрения – это может быть обоснованно, но такие решения являются не лучшими и принимаются не от "хорошей жизни", подчеркнул эксперт.

Ранее мы писали о том, что с 1 октября 2021 80% украинцев стали меньше платить за электричество, кого коснулись нововведения – в материале.