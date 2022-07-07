Не останется ни копейки: WOG предупредила водителей об опасности

Мошенники придумали новую схему во время кризиса топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время бензинового кризиса в Украине появилось немало мошеннических схем, и люди несознательно могут стать жертвами мошенников. 7 июля компания WOG предупредила о новом обмане.

В пресс-службе рассказали, чего следует опасаться клиентам компании.

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Мошенники создали фейковый ресурс

В сети появился клон официального онлайн-магазина WOG. Чтобы вызвать доверие у пользователей, аферисты добавили на сайт ссылку на официальный сайт сети АЗК WOG и Центр поддержки клиентов. С помощью этого ресурса мошенники воруют деньги и персональные данные клиентов.

"Обращаем внимание и еще раз призываем покупать талоны и топливные карты исключительно через официальные представительства WOG, контакты которых находятся на официальном сайте wog.ua. Ни в коем случае не нужно обращаться в сторонние компании и не покупать с рук", – говорится в сообщении компании.

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В пресс-службе добавили, что WOG не продает топливные талоны и карты через сторонние сайты, Telegram-каналы, группы в Viber, страницы в TikTok и другие социальные сети.

"Также мы не ведем коммуникацию в Telegram-каналах о продаже топливных талонов, поэтому будем благодарны за твою активную позицию и размещение жалоб на подобные публикации – не позволяй мошенникам вводить себя в заблуждение", –говорится в сообщении.

Как мошенники наживаются на дефиците топлива

Раньше мы рассказывали, что очень частым явлением стала реализация талонов "с рук". Но в таком случае очень легко сбыть водителям недействительные талоны. Проверить их можно только на АЗС или офисе оператора-эмитента. И возмещений за приобретенные таким образом талоны не производятся в сетях заправок.

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Читайте в нашем материале, какими еще способами мошенники наживаются во время топливного кризиса.

Также мы писали о том, что в начале июля бензиновый кризис ослаб. Но директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн призвал водителей не расслабляться. Читайте, что произойдет с бензиновым кризисом в августе.

"Сегодня" рассказывали также, какие лимиты действуют на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нефть" и OKKО, и какой сюрприз на заправке может случиться для водителя.