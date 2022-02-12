Не хватает денег? Украинцы массово "охотятся" за продуктами по скидке

/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцы от 55 до 60 лет чаще всего покупают в продовольственных магазинах продукты со скидкой. На втором месте – люди от 35 до 45 лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus, который был проведен специально для "Деньги Сегодня".

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Всего в опросе приняли участие 1000 человек, среди которых 48,7% ответили, что часто покупают продукты со скидкой, 1,9% заявили , что никогда так не делают, а 8,7% респондентов прибегают к этому очень редко.

Еще 24,5% украинцев ответили, что выбирают продукты со скидкой иногда, а 14% отовариваются так всегда. Затруднились ответить на вопрос 2,2% респондентов.

Интересно, что меньше всего товары со скидкой ищут жители маленьких городов, а больше всего – жители городов с населением от 500 тысяч до миллиона человек.

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Знают ли украинцы о налогах?

Ранее Gradus спросил у украинцев, знают ли они сумму налогов, которая высчитывается из их заработной платы.

Оказалось, что 26,4% из 568 опрошенных не знают их суммы, а почти 19% украинцев платят налоги без помощи других.

Также выяснилось, что за 68,2% платит работодатель, а еще 5,2% вообще не платят в бюджет.

"Сегодня" также писали, какие уловки используют продавцы, чтобы разорить кошельки украинцев.