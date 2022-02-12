Не вистачає грошей? Українці масово "полюють" на продукти зі знижкою

/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українці від 55 до 60 років найчастіше купують у продовольчих магазинах продукти зі знижкою. На другому місці – люди від 35 до 45 років.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus, яке було проведено спеціально для "Гроші Сьогодні".

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Загалом у опитуванні взяли участь 1000 осіб, серед яких 48,7% відповіли, що часто купують продукти зі знижкою. 1,9% заявили, що ніколи так не роблять, а 8,7% респондентів вдаються до цього дуже рідко.

Ще 24,5% українців відповіли, що обирають продукти зі знижкою інколи, а 14% отоварюються так завжди. Складно відповісти на питання здалося 2,2% респондентів.

Цікаво, що найменше товари зі знижкою шукають жителі маленьких міст, а найбільше – жителі міст із населенням від 500 тисяч до мільйона осіб.

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Чи знають українці все про податки?

Раніше Gradus запитав у українців, чи знають вони суму податків, яка вираховується із їхньої зарплати.

Виявилось, що 26,4% з 568 опитаних не знають їхньої суми, а майже 19% українців платять податки самостійно.

Також з’ясувалося, що за 68,2% платить роботодавець, а ще 5,2% взагалі не платять у бюджет.

"Сьогодні" також писали, які уловки використовують продавці, щоб спустошити гаманці українців.