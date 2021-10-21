Нацбанк не стал повышать учетную ставку

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины принял решение не повышать учетную ставку и оставил ее на уровне 8,5%.

Об этом заявил глава НБУ Кирилло Шевченко на брифинге.

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"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза", – говорится в сообщении.

Шевченко заявил, что Нацбанк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, если в стране вырастет заболеваемость коронавирусом и введут новый локдаун. Регулятор готов к замедлению экономической активности.

Что такое учетная ставка и на что она влияет

Отметим, учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте и вызванный скачком инфляции.

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Кроме того, НБУ принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Ставка была повышена впервые с апреля 2019 года.