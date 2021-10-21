Нацбанк не став підвищувати облікову ставку

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України прийняв рішення не підвищувати облікову ставку і залишив її на рівні 8,5%.

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу.

Реклама

"Правління Національного банку України прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5% річних. Це узгоджується зі зниженням інфляції до мети 5% в кінці наступного року відповідно до базового сценарію оновленого макроекономічного прогнозу", – йдеться в повідомленні.

Шевченко заявив, що Нацбанк готовий вжити додаткових заходів для повернення інфляції до мети 5%, якщо в країні виросте захворюваність коронавірусом і введуть новий локдаун. Регулятор готовий до уповільнення економічної активності.

Що таке облікова ставка і на що вона впливає

Відзначимо, облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Раніше ми повідомляли, що Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року. Отже, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий в березні і викликаний стрибком інфляції.

Реклама

Крім того, НБУ прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року облікову ставку з 6,0% до 6,5% річних. Ставка була підвищена вперше з квітня 2019 року.