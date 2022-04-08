НБУ рассчитал новый курс на 8 апреля – что происходит с евро и злотым

Курс евро и злотого продолжают снижаться / Фото: Getty Images, УНИАН

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на пятницу, 8 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сайта Нацбанка.

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По сравнению с предыдущим банковским днем курс евро упал на 1 копейку и составил 31,92 грн, курс польского злотого также снизился на одну копейку. За один злотый просят 6,87 грн.

В то же время курс доллара остается замороженным НБУ по состоянию на 24 февраля (день начала полномасштабного вторжения в Украину) и составляет 29,25 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке

Несмотря на то, что официальный курс заморожен, черный рынок очень активен и пестрит разными предложениями.

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Курс тут выше, чем в банках и очень сильно отличается в разных объявлениях и городах. Он колеблется от 31,3 до 34 грн/долл., а среднее значение – 31,84 грн.

А вот курс покупки намного ниже, хоть и не дотягивает до установленного Национальным банком значения.

По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, в ближайшее время наличный курс валют в Украине будет достаточно стабильным, поскольку спрос у населения на доллары и евро сильно расти не будет.

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