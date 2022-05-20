НБУ отпустил курс в свободное плавание: что теперь будет с долларом в Украине

Рассказываем, что будет с курсом доллара дальше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На валютном рынке Украины сложилась ситуация, когда официальный и реальный обменный курс разошлись уже на 20%. Фиксированный курс, который установил НБУ еще в начале войны, составляет 29,25 грн за доллар, но купить валюту по такому курсу могут только импортеры, которые привозят в страну товары критического импорта, да беженцы, расплачивающиеся гривневыми картами за рубежом по льготному курсу.

В обменниках же доллар стоит около 36-37 грн. То есть разница между официальным и реальным курсом уже превышает 20%. А теперь НБУ отпустил доллар и банкам разрешили продавать валюту по любому курсу. "Сегодня" с экспертами разбирались, какой может быть реальная стоимость доллара и какие товары подорожают в первую очередь.

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Экспортеры придерживают валюту

В последнюю неделю курс доллара на наличном рынке резко пошел вверх. За несколько дней американская валюта подорожала ориентировочно с 34 до 37 грн за доллар.

Среди причин такого роста называют спрос на валюту для льготного завоза автомобилей, а так же ожидание того, что НБУ мог отпустить курс в свободное плавание.

Большинство экспортеров начали придерживать валюту. Ведь, какой смысл продавать ее по 29,25 грн, если через некоторое время можно будет продать доллар по 35-36 грн.

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"Сейчас валюта от экспорта практически не заходит. Скорее всего, экспортеры имеют запасы гривны, чтобы платить зарплаты сотрудникам, покупать материалы и т.п. С другой стороны, должна же быть какая-то реакция власти. Ведь мы все время слышим о финансовой помощи и кредитах, которые нам предоставляют. Этой информации сейчас нет в открытом доступе, поэтому сложно что-либо анализировать. Такой резкий скачок курса больше напоминает панику", – говорит экономист Даниил Монин.

Каким может быть курс

Эксперты говорят, что в нынешней ситуации власть заинтересована в девальвации гривны. В этом случае всю западную помощь можно будет конвертировать в большее количество гривны и закрыть бюджетный дефицит.

"Чиновники заинтересованы в девальвации, тогда они через импорт и НДС повысят доходы бюджета. Правда, произойдет это за счёт падения жизни граждан", – поясняете Даниил Монин.

С другой стороны, резкая девальвация потянет за собой скачок инфляции, что тоже не на руку власти. Поэтому эксперты дают ориентиры девальвации в пределах 35-40 грн за доллар на ближайшее время.

"Если война не затянется на годы, то доллар будет держаться в пределах 35-40 гривен. Думаю, что за счет помощи запада, который будет поддерживать уровень золотовалютных резервов, удастся удержать национальную валюту в этом диапазоне. Тем более, что НБУ демонстрирует желание не допустить сильной девальвации", – считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Финансовый аналитик Эрик Найман говорит, что по его расчетам, курс гривны со временем может опуститься до отметки 40 грн за доллар. С другой стороны в том же НБУ говорят, что сейчас преимущество от фиксированного курса больше, чем от плавающего курса.

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Что будет с ценами

Большинство импортных товаров сегодня продается по курсу черного рынка. Более того, цены на многие из них пересчитываются чуть ли не ежедневно.

"Нам надоело каждый день менять цены в гривне, поэтому, когда звонят клиенты, то мы называем цену в долларах и говорим, что сегодня курс такой-то. Оплату мы принимаем в гривне, но цена меняется ежедневно. В начале недели доллар стоил 34 грн, а сейчас уже поставщики считают все отпускные цены исходя из курса 37 грн за доллар. Поэтому клиенты могут сами каждый день пересчитывать розничную цену", – рассказали нам в одном из интернет-магазинов, который торгует бытовой климатической техникой.

С другой стороны, критический импорт, валюту для которого импортеры покупают по 29,25 грн, рискует резко подорожать. И коснется это в первую очередь топлива.

"Нынешние цены на топливо рассчитываются исходя из курса 29,25 грн за доллар. Если доллар подорожает до 37 грн, а евро будет стоит 39 грн, то литр бензина тут же подорожает еще на 10 гривен", – пояснил "Сегодня" директор консалтинговой компании А95 Сергей Куюн.

Ранее мы писали, когда на заправках может появиться топливо. О том, какие уловки помогают найти бензин, читайте здесь.