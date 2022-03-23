Наступили новые реалии: сколько за войну с Украиной платят простые россияне

Как россияне живут в новых ценовых реалиях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России рост цен превысил половину роста за весь 2021 год, а инфляция в годовом выражении составляет 12,6% к марту прошлого года.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По его словам, недельная инфляция в стране-агрессоре превысила максимальный показатель с 2008 года, с которого и начался отсчет, в 2-2,5 раза.

"По оптимистичным прогнозам самих россиян, инфляция в 2022 составит минимум 20%. Думаю, несколько недооцененная цифра", – пишет Гетманцев.

Также в России наступила "беда" с едой. Цены на помидоры поднялись на 45%, а бананы на 38,3%. Подорожала даже капуста, причем сразу на 33%.

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В сильном дефиците оказался сахар, цена на него год к году выросла на 39% и даже за такие деньги найти его очень сложно.

В Иркутске за килограмм сахара придется отдать 95 рублей, а в Ставрополье 104 руб, при том, что до войны продукт стоил около 48 рублей.

Подорожали также другие продукты:

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рис и гречка – на 20% с начала войны;

подсолнечное масло на 20%;

молоко на 5-7%;

Среди непродовольственных товаров подорожание летит галопом:

телевизоры +28,3%;

автомобили +20%;

пылесосы +22,5%.

"И это только начало. Неограниченные возможности для импортозамещения. Успевай только рубль печатать. Хотя, да с бумагой тоже не все радостно. Это только день 28-й", – подытожил Гетманцев.

Курс рубля

Российский рубль на бирже по сравнению с предыдущей неделей укрепился и подешевел даже в обменниках, однако гражданам РФ это вряд ли поможет.

Все дело в том, что обменники буквально пустые, а некоторые решили вообще свернуть свою деятельность, хотя курс колеблется от 80 до 104 рублей за доллар.

Ранее США и Евросоюз запретили ввоз в Российскую Федерацию банкнот долларов и евро.

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