Накопительные пенсии и скидки на авиабилеты – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В Раду подан новый законопроект о накопительных пенсиях и сразу два лоукоста устроили акцию

Коллаж "Сегодня"

Простым украинцам пообещали, что цену газа можно будет снизить и заморозить на три года. Бизнесу посулили, что расходы на пенсионное страхование не будут увеличиваться. А любителям недорого путешествовать сразу две чартерные авиакомпании предложили скидки на авиабилеты.

Цена газа на три года

Выступая на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде, премьер Денис Шмыгаль рассказал, что НАК "Нафтогаз Украины" работает над разработкой и внедрением трехлетнего тарифного план на газ для бытовых потребителей.

По его словам, по сравнению с месячным и годовым тарифами, трехлетний продукт может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Однако украинцы могут сами выбирать, что им больше подходит, и пытаться самостоятельно управлять своими расходами.

Накопительные пенсии

Украинцам снова обещают вскоре ввести систему обязательных накопительных пенсий. В Раду подан новый законопроект (№2683-3), согласно которому, на рынке будут работать и государственный накопительный пенсионный фонд, и частные – только "авторизованные".

Документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (ФОПы могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

Прежде было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физлиц (с 18% до 16%).

Также убрали возрастной ценз о том, что в обязательном пенсстраховании могут участвовать только люди моложе 35 лет.

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Скидки от SkyUp и Windrose

Украинские чартерные авиакомпании SkyUp и Windrose ввели скидки на свои билеты. Чтобы получить 12% скидки от SkyUp Airlines, нужно на сайте авиакомпании зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете пассажира и сгенерировать промокод. Он действует до 23 мая. Скидка применяется для внутренних и международных рейсов, которые будут вылетать с 21 мая по 31 октября.

Windrose Airlines предлагает 10% скидку только на внутренние рейсы. Чтобы получить ее, после заполнения данных пассажира на странице оплаты нужно ввести промокод FLIGHTWITHWINDROSE в нужное поле. Но бронировать перелет нужно только в одну сторону, чтобы снизить цену. Если покупать билет сразу туда-обратно, то при вводе промокода выводится ошибка "количество полетов в бронировании превышает доступное".

Прогноз на клубнику и черешню

На украинских рынках уже полно первой клубники и черешни, но цены шокируют, есть даже испанские ягоды по 1000 гривен за килограмм. Украинская ягода тоже недешевая, клубника, например, стоит от 100 до 200 гривен. Когда же первые ягоды станут доступнее и стоит ли вообще ждать снижения цен?

По словам экспертов, грозы и дожди побили косточковые, поэтому черешни сейчас мало, с опозданием спеет и грунтовая клубника.

"Массовое поступление клубники на рынок будет не раньше начала июня, а если так, то цена на нее будет держаться в пределах 100 гривен за килограмм как минимум до конца мая – начала июня", – говорит экономический эксперт Олег Пендзин.

А пока ждем нашу дешевую ягоду, в столичном супермаркете на 200 гривен можно купить килограмм украинской клубники или за те же деньги – корзину экзотических фруктов: килограмм апельсинов, столько же бананов, лимонов, а еще взять корзину киви, большой грейпфрут и даже ананас.