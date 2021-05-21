Систему пенсий снова захотели перекроить: что нового предложили в Раде

В парламенте зарегистрировали очередной законопроект о накопительной пенсионной системе. Он стал своего рода компромиссом

Накопительные пенсии собрались ввести с 2023 года / Фото: Григорий Салай

Украинцам снова обещают вскоре ввести систему обязательных накопительных пенсий. В Раду подан новый законопроект (№2683-3). Он мало чем отличается от предыдущих инициатив, но предлагает компромиссный вариант: на рынке будут работать и государственный накопительный пенсионный фонд, и частные – но не все, а только "авторизованные", говорится в статье "Сегодня".

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В целом документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

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Прежде было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физлиц (с 18% до 16%).

Также убрали возрастной ценз о том, что в обязательном пенсстраховании могут участвовать только люди моложе 35 лет.

"Такая норма – дискриминационная, например, одному 34 года и 11 месяцев – он участвует, другому 35 лет и 1 месяц – он не участвует, поэтому ее убрали. Права должны быть равными, даже, условно говоря, 59-летний сможет накопить себе хотя бы дополнительные 10 гривен к пенсии", – объяснил экс-замглавы Пенсфонда Виктор Колбун.

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Впрочем, молодым украинцам эксперты советуют не надеяться на государство, а уже сейчас копить себе на старость.

Напомним, в июле пенсии в Украине пересчитают по двум программам. А осенью в стране введут доплаты для пенсионеров старше 75 лет.

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