Українська
$ 27,47
33,52
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Авиакомпании SkyUp и Windrose порадовали украинцев скидками: сколько сэкономим

21 мая, 18:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Авиарейсы могут отменить или изменить расписание, а возврат средств может затянуться на недели или месяцы

SkyUp и Windrose порадовали скидками / Коллаж "Сегодня"

SkyUp и Windrose порадовали скидками / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на отказ от десятков авиарейсов на внутренних и международных направлениях, украинские чартерные авиакомпании SkyUp и Windrose ввели скидки на свои билеты.

Реклама

Об этом сообщает издание Avianews.com.

Так, чтобы получить 12% скидки от SkyUp Airlines, посвященной трехлетию с начала полетов, нужно на сайте авиакомпании зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете пассажира и сгенерировать промо-код. Он действует 21, 22 и 23 мая. Скидка применяется для внутренних и международных рейсов, которые будут вылетать в период с 21 мая по 31 октября 2021 года.

Однако промо-код не действует для периодов государственных праздников — Дня Конституции и Дня Независимости — с 18 июня по 29 июня, с 20 августа по 25 августа.

Читайте также: SkyUp загадочно отменил 8 рейсов из Украины в Европу

Реклама

Windrose Airlines предлагает 10% скидку на внутренние рейсы. Чтобы получить ее, после заполнения данных пассажира на странице оплаты нужно ввести промо-код FLIGHTWITHWINDROSE в соответствующее поле.

При этом бронировать перелет нужно только в одну сторону, чтобы снизить цену. Если покупать билет сразу туда-обратно, то при вводе промо-кода выводится ошибка "количество полетов в бронировании превышает доступное".

В тренде
Доллар подорожал впервые за 10 дней: курс НБУ
Доллар снова растет
В тренде
Когда в Украине появится дешевая клубника и черешня: прогнозы не радуют
Когда в Украине подешевеют клубника и черешня
В тренде
Назначение министров, цена газа и штраф для Google – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Фото: коллаж "Сегодня" / REUTERS / Pixabay / Pexels

В случаях, когда скидка применяется, ее фактический размер составляет 8,7%, а не 10%. Например, при цене билета 1168 грн размер скидки составляет 102 грн.

Пример применения скидки на внутренний рейс "Розы Ветров" Киев-Кривой Рог

В описании акции не указан срок действия промо-кода, а также на рейсы в какой период действует скидка.

Реклама

Кроме того, перед покупкой авиабилетов нужно учесть, что авиакомпании могут отменить рейс или изменить расписание. При этом возврат средств может затянуться на недели или месяцы.

Напомним, что на днях SkyUp отменил рейс из Запорожья в Одессу. Это был последний внутренний маршрут из Запорожья, ранее старт полетов по нему переносили на июнь. Рейсы из Запорожья во Львов лоукостер отменил чуть ранее.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Гривня укрепляется: почем может быть доллар в мае
Гривня укрепляется: почем может быть доллар в маеФинансы
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – Госстат
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – ГосстатЭкономика
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в аренду
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в арендуЭкономика
"Сумму гарантирования вкладов в Украине нужно увеличить минимум вдвое", – экономист Эрик НайманЭкономика
Реформа энергосистемы поможет восстановиться украинской экономике, – эксперт
Реформа энергосистемы поможет восстановиться украинской экономике, – экспертЭкономика
НБУ введет в обращение золотую
НБУ введет в обращение золотую "княжескую" монету: чеканили при ЯнуковичеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять