"Нафтогаз" запустил новую акцию – как получить скидку на оплату коммуналки

Кто может получит скидку 50 грн на газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" предлагает свои клиентам скидку на газ за участие в реферальной программе "Пригласи друга".

Об этом "Нафтогаз" сообщил на своей странице в Facebook, предложение действует с 20 января.

Реклама

Как участвовать в программе?

Для того чтобы получить скидку на газ в размере 50 гривен нужно быть клиентом "Нафтогаза" и выполнить следующие шаги:

войти в личный кабинет сайте;

зайти на страницу программы и ознакомиться с условиями;

отправить уникальную ссылку для участия любому потенциальному клиенту.

"Основное условие – использование уникальной ссылки и потребления им 5 м3 газа", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что количество новых клиентов, которых можно пригласить не ограничивается.

Реклама

Сколько газа осталось в украинских ПХГ?

По последним данным 22 января, в украинских подземных хранилищах газа хранится 12,04 млрд. кубометров при том, что максимальная их емкость – 31 млрд. куб. м.

Это означает, что ПХГ заполнены только на 38,8% и их заполнение прекратилось еще с 4 октября, с того момента производится только отбор.

В то же время в "Нафтогазе" и правительстве уверяют – Украине хватит голубого топлива для стабильного прохождения остатка отопительного сезона.

Реклама

"Сегодня" также писали, что будет с украинской ГТС в случае вторжения РФ и рассказывали, когда ждать конца энергетического кризиса.