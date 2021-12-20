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"Нафтогаз Трейдинг" продает газ по рекордной цене – сколько стоит голубое топливо

София Зиновьева
20 декабря, 15:30
Биржевые цены на газ в Украине практически догнали европейские и установили новый рекорд

Цены на газ в Украине побили рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания "Нафтогаз Трейдинг" предлагает газ на бирже по рекордной ныне цене 56 112 гривен за тысячу кубических метров.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на Украинской энергетической бирже 20 декабря.

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На декабрь цена на условиях постоплаты составляет 56 712 грн, а на январь – 56 892 грн. У других продавцов предложения также не дешевые, цена колеблется от 44 400 до 59 500 грн/тыс. куб. м.

Рекорд установил еще один показатель: цена на голубое топливо на краткосрочном рынке достигла 49 617,65 грн за тысячу кубометров. В общей сложности в течение дня было реализовано 85 тыс. куб. м газа.

Почему цены растут?

Цены на украинских биржах напрямую зависят от котировок на европейских, а они в последнее время стремительно рванули вверх.

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Утром 20 декабря цены взлетели выше 1900 долларов за тысячу кубометров. Причиной считают обвал поставок российского газа через газопровод Ямал – Европа до 1,3 млн куб. м в сутки.

Однако в Украине газ все равно торгуется дешевле, при пересчете на гривни разница составляет примерно 7 тыс.

По мнению экономиста Алексея Куща, 2000 долларов – совсем не предел и цены могут взлететь выше в течение зимы. Все зависит от того, насколько холодной будет эта зима.

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В то же время российский монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, а "Нафтогаз" заявил, что не сможет долго сдерживать низкие тарифы на газ.