"Нафтогаз" примет участие в сертификации "Северного потока – 2"

Юрий Витренко рассказал об участии в сертификации "Северного потока-2" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации российского газопровода "Северный поток – 2". Соответствующее решение принял немецкий регулятор BNetzA.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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По его словам, "Нафтогаз" будет выступать против сертификации газопровода.

"Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - заявил Юрий Витренко.

Он отметил, что это решение также позволит "Нафтогазу" узнать о позиции и аргументах Nord Stream 2 AG, что будет означать большую прозрачность процесса.

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Когда могут запустить "Северный поток – 2"

Несмотря на то, что "Северный поток – 2" уже готов к запуску, его еще нельзя эксплуатировать, так как ему нужно пройти сертификацию.

Проект должен полностью соответствовать требованиям Третьего энергопакета – документа, который регулирует энергетические отношения в ЕС.

Для этого может потребоваться от четырех месяцев до полугода, говорят эксперты. Однако осталась еще одна зацепка, которая тормозит процесс.

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Как ранее мы писали, ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2" может затянуться до 8 мая 2022 года. О причинах читайте в материале "Сегодня".