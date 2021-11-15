"Нафтогаз" візьме участь у сертифікації "Північного потоку – 2"

Юрій Вітренко розповів про участь у сертифікації "Північного потоку-2" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нафтогаз" візьме участь у процедурі сертифікації російського газопроводу "Північний потік – 2". Відповідне рішення ухвалив німецький регулятор BNetzA.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Реклама

За його словами, "Нафтогаз" виступатиме проти сертифікації газопроводу.

"Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству", – заявив Юрій Вітренко.

Він зазначив, що це рішення також дасть змогу "Нафтогазу" дізнатися про позицію та аргументи Nord Stream 2 AG, що означатиме більшу прозорість процесу.

Реклама

Коли можуть запустити "Північний потік – 2"

Незважаючи на те що "Північний потік – 2" вже готовий до запуску, його ще не можна експлуатувати, оскільки йому потрібно пройти сертифікацію.

Проєкт має повністю відповідати вимогам Третього енергопакету – документа, що регулює енергетичні відносини у ЄС.

Для цього може знадобитися від чотирьох місяців до пів року, кажуть експерти. Однак залишилася ще одна зачіпка, що гальмує процес.

Реклама

Як раніше ми писали, введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік – 2" може тривати до 8 травня 2022 року. Про причини читайте у матеріалі "Сьогодні".