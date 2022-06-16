Надо менять квалификацию уже сейчас? На какие специальности будет спрос после войны

Кратко о популярных специальностях в Украине после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны многие украинцы потеряли работу, а некоторые специальности стали не столь актуальными как раньше.

Как пишет "Экономическая правда", почти 5 млн граждан Украины потеряли работу, большинство из них остались в стране и активно ищут новые вакансии, количество которых также уменьшилось.

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По данным Growford Institute, после окончания войны темпы прироста будут наибольшими в тех отраслях, которые будут обеспечивать восстановление внутреннего рынка – это:

строительство;

сельское хозяйство;

производство пищевых продуктов;

оптовая и розничная торговля;

логистика;

производство химической продукции;

изготовление электрического оборудования;

производство мебели.

Количество профессий и вакансий на рынке труда будет зависеть прежде всего от выбранной стратегии восстановления экономики. Большинство экспертов убеждены, что следует сделать ставку на хорошо развитые отрасли как сельское хозяйство или ИТ.

Важные профессии

Как рассказали Vesti.ua в Государственном центре занятости, нужными профессиями сейчас и в будущем будут: ИТ-сфера, производство и сельское хозяйство, сфера продаж, транспорт и логистика.

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На самые популярные вакансии в среднем претендует 10 человек. Такой спрос есть среди продавцов, баристов, официантов, специалистов на предприятиях, например, операторов станков.

Еще до начала полномасштабной войны в Украине планировали обновить перечень профессий общегосударственного значения и расширить набор на подготовку по специальностям:

огнеупорник;

каменщик;

штукатур;

электромонтажник;

электросварщик;

слесарь;

портной;

закройщик;

швея;

машинист экскаватора;

тракторист-машинист с/х производства;

оператор станков с программным управлением;

машинист строительной техники

Кого сейчас ищут работодатели?

Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний, и растет количество вакансий. Больше всего нуждаются в людях рабочих специальностей, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.

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Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявлений о поиске работников.

Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время, уменьшается количество покупок железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.

В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц предпринимателей.

"Сегодня" ранее рассказывали, что из-за войны в Украине изменилась не только ситуация на рынке труда, но и правила оформления трудовых отношений, и писали, почему официальное трудоустройство более выгодно.