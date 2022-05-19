Надеемся на чудо? Что будет со стоимостью бензина в Украине после кризиса

Какими будут цены на бензин в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Последующая стоимость бензина будет зависеть от мировых цен на нефть. Но спрогнозировать, сколько будет стоить горючее в Украине, очень сложно.

Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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По его словам, спрогнозировать цены на бензин в Украине – это все равно, что спрогнозировать цены в мире. Но, по мнению эксперта, последующая стоимость горючего будет зависеть от мировых цен на нефть.

"Пока она нашла определенную точку опоры, а это — ориентировочно 110 долларов за баррель. Это отметка, вокруг которой то более высокая цена, то более низкая. Даже если нефть подорожает на 20%, то бензин и дизель — на 10%. Это будет до 50 грн за литр: не 60, не 70, не 80 грн", – говорит он.

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Государство больше не будет регулировать цены на бензин

17 мая министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что ценовое регулирование рынка горючего со стороны государства прекратили, чтобы операторы могли насытить его необходимым ресурсом.

Она объяснила, что цены на топливо в Украине не будут превышать 58 грн за литр дизтоплива и 52 грн за литр бензина. Чиновница выразила надежду, что АЗС не будут злоупотреблять ситуацией.

Но Сергей Куюн убежден, что все будет с точностью наоборот. Он уверен, что мнение, будто АЗС придерживают запасы бензина и ждут повышения цены – ошибочное.

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Проблемы гораздо глубже, поскольку топлива импортируют гораздо меньше, чем нам нужно, что и является причиной дефицита.

По словам директора консалтинговой группы "А-95", государство должно контролировать спекулянтов и не давать им ставить слишком высокие цены в кризис.

Ранее мы писали, когда бензиновому кризису придет конец, и рассказывали, какие схемы придумали мошенники во время бензинового кризиса.