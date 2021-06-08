Национализация МАУ и Киевская объездная за 85 млрд – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

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Пока бывшие чиновники рассуждают о возможности национализации "Международных авиалиний Украины" (МАУ) и создания на их основе государственной авиакомпании, эксперты говорят о грядущем подорожании автомобильного горючего и логичности строительства новой объездной дороги в Киеве за 85 млрд без тендера.

Национализация МАУ

Бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что создание государственной авиакомпании в Украине – спорная идея. Кроме того, он отверг идею национализации МАУ и сравнил ее с национализацией ПриватБанка.

"Когда год назад в воздухе витала идея национализации МАУ, я сказал прямо – я положу заявление до этого. Поскольку это было бы повторением кейса ПриватБанка: государству корешки, а кому-то вершки", – сказал бывший чиновник.

По его мнению, создание государственной авиакомпании выглядит непоследовательным на фоне большой приватизации, запуска концессионных проектов и утверждений, что бизнес – лучший собственник, чем государство.

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Свидетельство о рождении на "Укрпочте"

Украинцы теперь могут получить свидетельство о рождении ребенка на "Укрпочте" или с доставкой на дом. Речь идет о документах, заказанных онлайн через сервис "е-Малятко". Услуга появилась после присоединения национального почтового оператора к проекту. Доставка работает не только для жителей городов, но и в селах, где нет филиалов ГРАГС (укр. – ДРАЦС, бывшие загсы) или ЦПАУ.

Доставка свидетельства о рождении с помощью услуги "Укрпочта Экспресс" займет до двух дней в пределах области и до трех дней в пределах Украины. Оплатить услугу можно на сайте "е-Малятко" или наличными во время доставки.

Киевская обходная за 85 млрд

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков заявил, что разрешение Верховной Рады на выбор подрядчика для строительства Киевской обходной дороги (КОД) без тендера на Prozorro (стоимость работ – минимум 85 млрд грн) было логически оправданным, хотя в НАПК предупредили о коррупционных рисках.

Он объяснил, что по действующим в Украине правилам международные компании не имеют возможности самостоятельно привлекать финансирование для строительства таких объектов, как Киевская объездная. Именно этим объясняется принятие одной из поправок к законопроекту № 5309, которым КОД выводят из-под действия закона "О государственных закупках".

/ Фото: Укравтодор

Горючему грозит подорожание

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев предупредил о грядущем подорожании бензина и дизтоплива. В то же время он порадовал, что на текущей неделе цена автомобильного горючего не изменится.

"Даже несмотря на то, что нефтяные котировки впервые с 2019 года превысили 70 долларов за баррель, это пока не отразилось на оптовых ценах на топливо. Рост розничных цен сдерживает не только госрегулирование, но и укрепление гривни. Но потенциал подорожания постепенно формируется, и когда он проявится, пока прогнозировать рано. Точно можно сказать: если курс доллара снова пойдет вверх – премиальные бензины подорожают сразу же".

Производство авто выросло в 8 раз

В Украине произвели 1004 единицы автомобильного транспорта в течение мая 2021 года. Это почти в 8 раз больше, чем было в карантинном мае прошлого года, и на 4% превышает показатель апреля-2021. Из общего количества собранных машин 944 – легковые. В прошлом году за тот же месяц в стране выпустили всего 84 легковушки.

Напомним, 7 июня сайт "Сегодня" писал о запрете пластика, падении ЗВР и снижении курса доллара.

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