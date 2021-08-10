Начисление пенсий изменится с осени – какие варианты есть у украинцев

Украинцам обещают новые повышения пенсий / Фото: Сегодня

Пенсии в Украине с сентября будут начислять на карты любого выбранного пенсионером банка или через "Укрпочту". Раньше пенсии начислялись только через почту или государственный Ощадбанк.

Бесплатную доставку пенсий через "Укрпочту" планировали отменить для всех, кроме льготных категорий. Тем не менее, делать этого не стали – "Укрпочта" продолжит доставлять пенсии до 2023 года, пишет сайт "Сегодня".

Как получать пенсии через "Укрпочту"

Если вы уже и так получали пенсии через "Укрпочту", делать ничего не нужно. Если нет, то нужно будет заявление в органы соцзащиты и Пенсионный фонд.

При этом "Укрпочта" бесплатно отправляет в Пенсионный фонд и управления соцзащиты письма с заявлениями пенсионеров на получение пенсий и других денежных социальных выплат через почтальонов. Эта акция действует с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Воспользоваться ей могут пенсионеры и получатели субсидий, у которых есть пенсионное удостоверение.

Для перевода выплат на "Укрпочту" в конверт нужно положить такие документы:

заполненное заявление на перевод пенсии/социальной помощи;

копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка "Согласно оригиналу", ФИО заявителя и дата (должна совпадать с датой, указанной в заявлении на перевод пенсии)).

При передаче письма на почте обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле "особые отметки" он отметил "Заявление на перевод пенсии/пособия".

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Как получать пенсию через банк

Чтобы стать клиентом выбранного банка, нужно обратиться в отделение с таким набором документов:

справка или свидетельство пенсионера, в котором подтвержден размер пенсии;

идентификационный код (ИНН);

паспорт.

Определиться с выбором следует до 1 сентября 2021 года, 2-го числа уже можно подавать заявки. Если пенсионер не выберет банк, ему автоматически заведут счет в Ощадбанке.

Напомним, в августе значительно повысили пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пенсии украинцев можно повысить в два раза:

Сайт "Сегодня" также разбирался, как снять с карточки пенсию, если в селе нет банкомата.