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Нацбанк снова уронил доллар и евро: официальный курс валют

9 июня, 16:24

Игорь Тимофеев

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 10 июня

/ Фото: Getty Images

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 10 июня:

09.0610.06Изменение
1 доллар США27,18 грн27,09 грн- 0,09
1 евро33,11 грн33,02 грн- 0,09

По сравнению со значениями 9 июня курс доллара упал еще на 9 копеек после снижения на 1 копейку в предыдущий банковский день. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 3 по 10 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 25 копеек.

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Курс евро тоже снизился. Евровалюта просела на 9 копеек после подорожания на три копейки днем ранее.

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Источник: Сегодня

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