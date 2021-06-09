Нацбанк снова уронил доллар и евро: официальный курс валют

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Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 10 июня:
|09.06
|10.06
|Изменение
|1 доллар США
|27,18 грн
|27,09 грн
|- 0,09
|1 евро
|33,11 грн
|33,02 грн
|- 0,09
По сравнению со значениями 9 июня курс доллара упал еще на 9 копеек после снижения на 1 копейку в предыдущий банковский день. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 3 по 10 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 25 копеек.
Курс евро тоже снизился. Евровалюта просела на 9 копеек после подорожания на три копейки днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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