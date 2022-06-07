На рынке топлива изменения: сколько стоит бензин на ОККО, UPG и WOG

Сколько стоит топливо в Украине 7 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украину уже начали прибывать бензовозы без очередей с ЕС "зелеными коридорами". Это должно помочь смягчить бензиновый кризис в стране. А между тем, цены на бензин все еще постепенно растут.

"Сегодня" просмотрели данные на ресурсе Auto.Ria и рассказывают, какие цены установили АЗС 7 июня.

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Так, заплатить за разные виды топлива во вторник нужно столько:

А-95+ – 52 грн/л;

А-95 – 50,28 грн/л;

А-92 – 49,63 грн/л;

ДТ – 56,57 грн/л;

автогаз – 41,49 грн/л.

Так, с воскресенья, 5 июня, А-95+ подорожал на 53 копейки, А-92 – на 10 копеек, ДТ – на 15 копеек, а автогаз подешевел на 0,2 копейки.

Какие цены установили разные АЗС?

В сети ОККО стоимость топлива не изменилась за несколько дней, оно стоит столько:

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А-95+ – 52 грн/л;

А-95 – 51 грн/л;

А-92 – 50 грн/л;

ДТ – 57 грн/л;

автогаз – 42 грн/л.

В сети UPG 7 июня нет в наличии А-95+, А-92 и автогаза. В то же время, А-95 и дизтопливо продают за 48,90 грн/л и 56 грн/л соответственно.

На WOG также нет топлива А-95+, А-92 и автогаза. Остальное топливо продают по следующим ценам:

А-95 – 51 грн/л;

ГП – 57 грн/л.

На других АЗС по Украине ситуация такова:

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В Польше цены на топливо бьют рекорды

Ранее "Сегодня" писали, что с начала июня стоимость топлива в Польше продолжает расти. По состоянию на 6 июня средняя стоимость топлива в Польше была:

А-95 – 7,76 злотых (53,60 грн);

– 7,76 злотых (53,60 грн); А-98 – 8,27 злотых (57,12 грн);

– 8,27 злотых (57,12 грн); дизтопливо – 8,37 злотых (57,81 грн);

– 8,37 злотых (57,81 грн); автогаз – 3,54 злотых (24,37 грн).

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