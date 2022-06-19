На черном рынке снова неспокойно: что происходит с долларом

Сколько стоит доллар 19 июня / Фото: Getty Images, УНИАН

Курс доллара на черном рынке продолжает свое падение вниз. Во второй половине дня, 19 июня, валюта подешевела еще на 3 копейки, по сравнению с предыдущим днем (продажа).

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, обновленные данные , показывают, что курс продажи доллара составляет 35,61 грн (накануне – 35,64 грн), а покупки – 35,47 грн (накануне – 35,50 грн).

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,4 грн/долл., а самый высокий – 36 грн/долл.

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Мониторинг доллара на черном рынке 19 июня / Фото: скриншот

Что будет с курса доллара на следующей неделе?

Как рассказал ранее "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак, на следующей неделе, с 20 по 26 июня, гривня будет стабильной по отношению к американскому доллару и евро.

Средний курс продажи до конца июня останется в рамках 35,5-36,5 грн за доллар, и 37,5-37,8 грн за евро.

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Ранее мы рассказывали, почему украинцы не могут обменять некоторую валюту. Также мы писали, где украинцам выгоднее всего покупать доллары.