На чорному ринку знову неспокійно: що відбувається з доларом

Скільки коштує долар 19 червня / Фото: Getty Images, уніан

Курс долара на чорному ринку продовжує падіння. У другій половині дня 19 червня валюта подешевшала ще на 3 копійки порівняно з попереднім днем (продаж).

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Зокрема, оновлені дані показують, що курс продажу долара становить 35,61 грн (напередодні – 35,64 грн), а купівлі – 35,47 грн (напередодні – 35,50 грн).

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, – 35,4 грн/дол., а найвищий – 36 грн/дол.

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Моніторинг долару на чорному ринку 19 червня / Фото: скріншот

Що буде з курсом долара наступного тижня?

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, наступного тижня, з 20 по 26 червня, гривня буде стабільною до американського долара та євро.

Середній курс продажу до кінця червня залишиться в межах 35,5-36,5 грн за долар та 37,5-37,8 грн за євро.

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Раніше ми розповідали, чому українці не можуть обміняти певну валюту. Також ми писали, де українцям найвигідніше купувати долари.