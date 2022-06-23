На черном рынке изменения: что сейчас происходит с курсом доллара

Сколько стоит доллар 23 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

23 июня доллар продолжил падать. За день валюта в продаже подешевела на 4 копейки, едва не сравнявшись с курсом покупки.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, обновленные данные на утро четверга, 23 июня, показывают, что средний курс продажи доллара составляет 35,31 грн (22 июня – 35,35 грн), а покупки – 35,2 грн (не изменился).

Динамика курса доллара 23 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,22 грн/долл, а самый высокий – 35,55 грн/долл.

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Чего ждать от курса в ближайшее время?

Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу ближайшие полгода может добавиться еще 15% девальвации. Осенью прыжок курса до 40 грн/долл. Кущ считает абсолютно реальным.

И впоследствии гривня вряд ли укрепится выше 30 грн/долл. – по словам экономиста, это уже практически невозможно.

"Мало того, что это невозможно, это еще и нежелательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.

Ранее мы рассказывали, почему гривню ждет неизбежное падение, а также какую замену доллару и евро нашли в Украине.