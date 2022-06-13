"Моршинской" больше не будет? Активы Фридмана в Украине арестовали

Российским владельцам не удалось вывести активы из Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Корпоративные права предприятия по производству популярного бренда минеральной воды в Украине арестовали.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), компания через кипрские офшоры принадлежит олигарху из России.

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Общая стоимость ценных бумаг и денег из уставного капитала составляет 53,4 млн грн. Российские владельцы не смогли с помощью фиктивных сделок вывести активы на территории Украины из своей собственности.

По предварительным оценкам, рыночная стоимость бренда в 2021 году составила более 10 млрд грн в эквиваленте. Досудебное расследование по факту отмывания имущества, полученного преступным путем, продолжается.

Компания Фридмана

По данным Экономической правды, речь идет об активах компании по производству минералки "Моршинская". Предприятие принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману, находящемуся под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

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Вместе с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном Фридман владеет дочерней компанией международной группы IDS Borjomi International – IDS Group Ukraine. В Украине она продает воды "Боржоми", "Моршинская" и "Миргородская". В то же время IDS Borjomi International входит в "Альфа-Групп", также связанную с российским олигархом.

Фридман теряет все больше

В начале апреля США и Великобритания ввели очередные санкции против России и ее граждан в связи с развертыванием войны в Украине. В список попали Сбербанк и Альфа-Банк, а также физические лица, среди которых: дочери Владимира Путина и Сергея Лаврова, Дмитрий Медведев, члены Совбеза РФ – им заморозили банковские активы.

Акции банков моментально начали падение на биржах. Ситуация повлияла и на дочерние компании российских бизнес-групп, в том числе и на фридмановскую. В Нидерландах банкротом признали Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, ATB) – "дочь" российского Альфа-Банка, конечным бенефициарным владельцем которого является Михаил Фридман.

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Вспомнил об украинских корнях

На днях российский бизнесмен Михаил Фридман внезапно заявил, что хочет получить украинское гражданство. Известно, что родился он во Львове.

По предположению главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова, его примеру могут последовать другие богачи из РФ.

"Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину", – сказал он.

Аналогично может поступить россиянин Виктор Вексельберг, родившийся в Дрогобыче, и другие олигархи. Новиков убежден, что финансирование уничтожения режима Путина за счет российских бизнесменов – выгодный шаг для Украины.

"Сегодня" ранее рассказывали, что Великобритания собрала спецотряд K-Cell для охоты на деньги российских олигархов, а под санкции Запада начали попадать даже родственники бизнесменов из РФ, не имеющие российского гражданства.